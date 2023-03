Al via a Roma la prima edizione del premio Unindustria, storie d’imprese raccontate in pellicola

Storie d’impresa raccontate attraverso corto-lungometraggi. Nasce quest’anno, grazie a un’idea di Unindustria, il Premio Film Impresa. Immagini e video che raccontano la visione, il talento, il coraggio, la tradizione, l’innovazione delle imprese che saranno protagoniste dei film (cortometraggi e mediometraggi) e che concorreranno durante la prima edizione premio in programma il prossimo 12 e 13 aprile alla Casa del Cinema di Villa Borghese, a Roma. Una giuria d’onore, presieduta dal regista Paolo Genovese, si occuperà di assegnare il premio alle opere in concorso nelle diverse categorie. Tra queste “Miglior film d’impresa area narrativa-umana”, “Miglior film d’impresa area documentaria-UniCredit” e “Migliore film innovative image and sound-Almaviva”. La direzione artistica con lo staff del premio, inoltre, assegnerà il Premio speciale alla creatività-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il programma della manifestazione è stato presentato oggi nella conferenza stampa di lancio alla presenza del presidente di Unindustria, Angelo Camilli, del presidente del Premio, Giampaolo Letta, del presidente del Gruppo tecnico cultura di Confindustria, Antonio Alunni e del direttore artistico, Mario Sesti.

La comunicazione come mezzo per raccontare la storia, i servizi e lo spirito di un’impresa con l’obiettivo di valorizzare, esaltare e diffondere i valori delle imprese e dei suoi lavoratori: è questo l’obiettivo del Premio, ideato e realizzato da Unindustria attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi, con il supporto di Confindustria. “Il tema è quello di far capire qual è il rapporto tra l’impresa, società, lavoro e territorio – ha spiegato Camilli -. Quali sono i valori che vuole trasmettere l’impresa: il tema della sostenibilità, della responsabilità, del merito. Tanti argomenti all’ordine del giorno, e il mezzo cinematografico è forse il mezzo più potente che abbiamo per trasmetterli in maniera completa e approfondita”. Inoltre, “il 12 e 13 aprile è in programma il Premio mentre il 17 aprile ci saranno gli ispettori del Bureau international des expositions (Bie) che valuteranno le candidature per Expo 2030: così questo premio può essere un piccolo tassello per trasmettere il valore e le esperienze delle nostre imprese – ha aggiunto Camilli -. L’Italia come paese bello e godibile ma che fa anche impresa in maniera importante”.

Il Premio film impresa “nasce dalla costatazione che sempre più spesso tantissime aziende piccole e medio grandi, realizzano dei contenuti audiovisivi, non spot pubblicitari ma veri e propri racconti per immagini, per raccontare il proprio prodotto, la storia e l’idea alla base dell’impresa – sottolineato Letta -. L’idea è quella di farne una rassegna, che poi è diventato un vero e proprio premio, per contribuire a comunicare i valori dell’impresa che non sempre sono diffusi in maniera giusta, anzi a volte sono addirittura snobbati e denigrati”. Nella due giorni del 12 e 13 aprile le proiezioni delle opere in concorso si alterneranno a incontri e talk tematici su sostenibilità, creatività, capitale umano e formazione. Ma, soprattutto, saranno assegnati dei Premi speciali a personalità che nel corso della loro attività e carriera hanno saputo raccontare, esplorare o interpretare il mondo del lavoro e dell’impresa. Il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore riceverà il Premio speciale consegnato dal vice presidente di Confindustria, Alberto Marenghi. L’attrice Paola Cortellesi e il regista Riccardo Milani, invece, riceveranno un altro Premio speciale consegnato dal presidente di Unindustria, Angelo Camilli. Il regista Yuri Ancarani, infine, riceverà il Premio Olmi, promosso da Edison e Fondazione Eos-Edison Orizzonte Sociale, per la ricerca espressiva di nuove forme estetiche e modalità di racconto nei film d’impresa.

“Negli anni ’80 lo spot pubblicitario era considerato la formula uno dell’audiovisivo: sperimentava soluzioni tecniche e stilistiche che poi il cinema adottava nelle lavorazioni sul set, così come la produzione in serie faceva con le auto. Oggi i film, le imprese, le raccontano dall’interno: le persone, i progetti, il territorio – ha concluso Sesti -. Questo Premio intende far conoscere sia l’eccellenza (quella dei grandi autori di cinema chiamati a farlo) sia il talento emergente che scopre nuovi modi per raccontare il mondo delle imprese e il modo in cui le imprese abitano il mondo”. Alla Casa del Cinema di Roma al fianco del presidente di giuria, Paolo Genovese, ci saranno esperti del settore, manager e imprenditori: nello specifico, oltre al presidente di Unindustria e al presidente del Gruppo tecnico cultura di Confindustria, in giuria ci saranno la regista e montatrice Esmeralda Calabria, la regista Wilma Labate, il regista Luca Lucini, l’economista, manager culturale e ambientalista Giovanna Melandri e l’attrice Luisa Ranieri. Il Premio Film Impresa è patrocinato da Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di commercio di Roma, in collaborazione con Confindustria, Anica, Ice, Una, Archivio nazionale cinema impresa e Fondazione cinema per Roma. Gli sponsor dell’iniziativa sono Almaviva, Edison, Fondazione Eos – Edison orizzonte sociale, Gruppo ferrovie dello Stato italiane, Umana, UniCredit. Sponsor tecnici sono Spencer and Lewis, D-Hub Studios, Adnkronos, Ega, Anybit, Tecnoconference Europe.

