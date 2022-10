Al summit di Madrid si completa la trasformazione della Nato

Il summit Nato di Madrid è stato un momento di trasformazione per l’Alleanza atlantica che vede adesso la Russia coma la prima minaccia per l’ordine mondiale e apre le porte all’adesione di Svezia e Finlandia nell’ottica di rafforzare la sua deterrenza con nuove truppe in Europa. Con queste parole il segretario generale Nato, Jens Stoltenberg, ha sintetizzato durante la conferenza finale del vertice i punti principali raggiunti dai leader degli Stati membri nel corso della tre giorni madrilena. Un appuntamento nel corso del quale gli alleati hanno definito e approvato il nuovo Concetto strategico, ovvero il principale documento volto a fornire le linee guida politiche e operative all’organizzazione, fermo ancora nella sua versione approvata a Lisbona nel 2010. “Siamo d’accordo su molti temi, come il cambiamento fondamentale della nostra deterrenza sulla difesa, sull’invito fatto a Svezia e Finlandia per entrare nella Nato, sul supporto a lungo termine all’Ucraina e sul nuovo concetto strategico dell’Alleanza”, ha spiegato Stoltenberg. “Inoltre, abbiamo concordato una nuova linea per la lotta Nato al cambiamento climatico e la creazione di un fondo per migliorare la nostra dotazione tecnologica. Con gli altri capi di governo, abbiamo deciso anche di incrementare gli investimenti nella Nato, aumentando il fondo comune dell’Alleanza, e di approfondire la nostra relazione con i partner internazionali, specialmente quelli indo-pacifici”, ha aggiunto il segretario generale, che prima dell’alto consesso aveva svelato l’obiettivo ambizioso di mettere in campo 300 militari pronti a scoraggiare l’aggressione russa, parte del più grande rinnovamento dell’Alleanza dalla Guerra Fredda. I numeri annunciati però dovranno essere confermati dai fatti per espandere la forza di risposta rapida della Nato dalle sue attuali 40 mila truppe sul terreno a quelle proposte da Stoltenberg.

Gli alleati hanno quindi aperto la strada all’adesione di due nuovi paesi, Finlandia e Svezia, il cui prossimo passo è la firma del protocollo di adesione da parte dei ministri degli Esteri dei due Paesi e dello stesso Stoltenberg, che dovrebbe avvenire il prossimo 5 luglio. La Nato, a dire del segretario generale, è in ogni caso pronta ad ogni eventualità rispetto a nuove minacce della Russia per via dell’adesione della Finlandia e Svezia. Stoltenberg ha sottolineato che la vera decisione “politica” è arrivata ieri e ha assunto una portata storica all’intera organizzazione difensiva. Il secondo giorno del vertice ha visto l’approvazione del nuovo Concetto strategico in cui si definisce senza mezzi termini la Russia come la “minaccia più significativa e diretta” dell’Alleanza. Non solo, per la prima volta, quella della Cina viene descritta una sfida agli “interessi, alla sicurezza e ai valori” degli alleati. La Nato infatti, ha chiarito ancora Stoltenberg, si starebbe preparando da tempo a un confronto di questo tipo con la Russia. “Non è che la Nato si sia improvvisamente svegliata il 24 febbraio e si sia resa conto che la Russia è pericolosa. La realtà è che anche noi ci stiamo preparando a questo dal 2014″, ha aggiunto.

Rispetto a Mosca, il presidente Usa, Joe Biden, ha sottolineato che questa era stata avvertita del fatto che una guerra avrebbe solo reso la Nato “più forte” e coesa nella difesa dei valori occidentali. In conferenza stampa oggi a Madrid, il presidente Usa ha sottolineato il cambiamento che sta portando avanti l’Alleanza adattandosi a un “mondo che cambia”. “Prima che la guerra iniziasse, ho detto al presidente russo Vladimir Putin che se avesse invaso l’Ucraina, la Nato sarebbe solo diventata più forte, e avremmo visto le democrazie del mondo unirsi per opporsi all’aggressione e difendere un ordine basato sulle regole”, ha spiegato Biden. “È esattamente ciò a cui stiamo assistendo oggi”, ha rimarcato il presidente Usa. “L’ultima volta che la Nato ha prodotto un Concetto strategico era dodici anni fa: la Russia veniva definita un partner e la Cina non veniva neanche menzionata. Ma il mondo cambia, e anche la Nato”, ha sottolineato l’inquilino della Casa Bianca, che non ha mancato più volte di scandire il mantra: “Difenderemo centimetro per centimetro tutto il territorio dell’Alleanza”.

Biden ha spiegato che la Nato vuole rafforzare la sua posizione in Europa portando “più navi in Spagna”, e migliorando la difesa aerea in Italia e Germania alla luce del perdurare del conflitto in Ucraina. Inoltre verranno dislocati “più F-35 nel Regno Unito, una nuova base in Polonia, nuove truppe in Romania e nel Baltico”, ha chiarito Biden confermando uno scenario – anticipato da diversi organi di stampa internazionali come lo stesso quotidiano Usa “Washington Post” – secondo cui l’Alleanza impegnerà tra le 3 mila e le 5 mila truppe in quattro paesi membri che confinano con la Russia e che sono considerati “più vulnerabili”: Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. La Nato vuole evitare l’estensione del conflitto, pur dicendosi pronta a difendere i propri territori, ha spiegato da parte sua Stoltenberg chiarendo quali sono i due obiettivi primari: sostegno all’Ucraina ed evitare l’escalation della guerra. “Per questo non siamo diretta parte del conflitto sul campo, ma stiamo incrementando la nostra presenza sulla linea est dei nostri confini. Vogliamo evitare ogni tipo di incomprensione con i nostri avversari. Non vogliamo estendere il conflitto, ma siamo pronti a difendere ogni parte dei nostri territori”, ha dichiarato il segretario generale a Madrid. “È una nostra responsabilità essere sicuri che non ci siano incomprensioni con Mosca su questo. Se la Russia intraprenderà azioni come quelle fatte in Georgia o in Ucraina sui nostri territori, scatenerà la completa risposta di ogni alleato”, ha proseguito. In questo ambito, è stato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a chiarire alcuni passaggi circa l’adattamento della presenza militare statunitense in Europa. “Per quanto riguarda l’Italia, comporterà lo schieramento – a seguito delle previste procedure di autorizzazione – di 65 unità aggiuntive di personale nonché di una batteria per la difesa aerea a corto raggio, destinata a consentire la rotazione di analoghe batterie già schierate sul fianco Est”, ha affermato Guerini che oggi ha rappresentato l’Italia al tavolo della Nato.

Nel nuovo Concetto strategico, ampio spazio è stato dato alle nuove minacce per l’Alleanza come quella relativa alla sicurezza cibernetica. Su questo punto i leader si sono detti d’accordo sul dover concentrare gli sforzi a contrasto di cyber attacchi che potrebbero mettere in allarme l’Alleanza. “Continuiamo ad affrontare minacce da tutte le direzioni strategiche”, si legge in un passaggio della dichiarazione finale adottare ieri dai leader. “Il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, continua a rappresentare una minaccia diretta alla sicurezza delle nostre popolazioni e alla stabilità e prosperità internazionali. Respingiamo e condanniamo il terrorismo nei termini più forti possibili”, hanno affermato i capi di Stato e di governo. Gli Alleati “continueranno a opporsi alle minacce russe, a rispondere alle azioni ostili e a lottare contro il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale”. Lo stesso Guerini ha rivendicato il fatto che “sicurezza, libertà , diritti: non sono dati acquisiti, ma beni da difendere giorno per giorno, anche dalle minacce esterne”. Per questo, ha detto il ministro, l’Alleanza deve “evolversi senza perdere la propria identità , adattarsi ai tempi che cambiano: sono i segreti del successo di un’organizzazione difensiva che, in 73 anni di storia, ha saputo rinnovarsi mantenendo intatta la sua missione: difendere i propri membri dalle minacce esterne, senza costituire una minaccia per altri”.

Quello della lotta al terrorismo resta uno degli obiettivi anche per la nuova Nato in modo da evitare il ritorno dell’Isis. Stoltenberg ha chiarito in merito che la sicurezza del Nord Africa e del Sahel rappresenta la sicurezza della stessa Alleanza. “Il nuovo Concetto strategico ha identificato il terrorismo come una delle maggiori minacce per la nostra sicurezza. Oggi abbiamo confermato l’impegno nella lotta al terrorismo, anche attraverso lo scambio di informazioni di intelligence e il supporto con i nostri partner”, ha dichiarato il segretario generale. “Vogliamo evitare il ritorno dell’Isis in Europa. Per la prima volta abbiamo approvato un pacchetto sulla sicurezza della Mauritania, in modo da affrontare questioni sulla sicurezza dei confini, migrazioni irregolari e terrorismo. Inoltre, abbiamo approvato un supporto aggiuntivo per la Tunisia e concordato la continuazione del supporto alla Giordania”, ha concluso.

