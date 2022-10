Agricoltura: con 40 gradi frutta ustionata, raccolti in diminuzione del 15 per cento

Dalle ciliegie alle pere, dalle albicocche alle angurie, il caldo torrido con temperature oltre i 40 gradi e un vento rovente che sembra uscire da un gigantesco asciugacapelli sta bruciando la frutta sugli alberi con perdite fino al 15 per cento. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della bolla di calore che sta avvolgendo l’Italia con bolino rosso per 19 cittĂ , mentre la siccitĂ assedia i campi. Uno scenario drammatico che coinvolge diverse parti del territorio nazionale da nord a sud con danni alle ciliegie in Puglia ed Emilia Romagna, angurie e meloni e scottati dal caldo in Veneto, pere e albicocche rovinate nel Ferrarese, barbatelle bruciate che perdono le foglie nei vigneti toscani attorno a Firenze, pesche soffocate dalla calura che cadono dai rami prima di riuscire a svilupparsi completamente e giovani ulivi in stress idrico. Dove è possibile in alcune aree del Paese – precisa la Coldiretti – gli agricoltori sono ricorsi alle irrigazioni di soccorso per salvare le coltivazioni piĂą in sofferenza, anche se in alcune zone gli agricoltori si ritrovano sugli alberi la frutta addirittura cotta dal sole e dalla bolla di aria torrida. Una situazione che fa salire a tre miliardi il conto dei danni provocati nel 2022 all’agricoltura italiana dalla siccitĂ e dall’eccezionale ondata di calore, dopo che l’anno scorso a causa di eventi estremi l’Italia aveva giĂ detto addio a un frutto su quattro della propria produzione nazionale. E a preoccupare è anche l’ondata di maltempo al Nord Italia, con le grandinate che colpiscono i raccolti. Siamo di fronte anche in Italia – sottolinea la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione con il rapido e traumatico passaggio dal maltempo al caldo africano con una piĂą elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense.

Il balzo delle temperature oltre i 40 gradi con Caronte che stringe d’assedio cittĂ e campagne ha fatto esplodere – sottolinea Coldiretti – i consumi di frutta e verdura sulle tavole degli italiani negli ultimi sette giorni con un aumento medio del +20 per cento. L’ortofrutta – precisa la Coldiretti – è la prima voce di spesa degli italiani per una media di quasi 108 euro al mese, per un quantitativo totale di circa 5,9 milioni di tonnellate lo scorso anno. Frutta e verdura – spiega – sono alimenti che soddisfano molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l’apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all’azione dei radicali liberi prodotti nell’organismo dall’esposizione al sole, nel modo piĂą naturale ed appetitoso possibile. Il settore ortofrutticolo nazionale – aggiunge Coldiretti – garantisce all’Italia 440 mila posti di lavoro, pari al 40 per cento del totale in agricoltura, con un fatturato di 15 miliardi di euro all’anno tra fresco e trasformato, pari al 25 per cento della produzione agricola totale, grazie all’attivitĂ di oltre 300 mila aziende agricole su piĂą di un milione di ettari coltivati in Italia e vanta ben 113 prodotti ortofrutticoli Dop e Igp. “Per difendere il patrimonio ortofrutticolo italiano è necessario intervenire per contenere il caro energia ed i costi di produzione con interventi immediati e strutturali per programmare il futuro”, afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, sottolineando poi che, contro la siccitĂ e gli effetti del cambiamento climatico, è necessario avviare al piĂą presto “il grande piano nazionale per gli invasi che Coldiretti propone da tempo per recuperare e riutilizzare fino al 50 per cento dell’acqua piovana contro l’11 per cento attuale, evitando così situazioni di crisi come quella che stiamo soffrendo anche quest’anno”.

