Africa: le visite “parallele” di Macron e Lavrov riaccendono la rivalità tra Francia e Russia

Le visite “parallele” che il presidente francese Emmanuel Macron e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov stanno effettuando in questi giorni in alcuni Paesi africani hanno ulteriormente acuito la rivalità tra Francia e Russia in un continente sempre più in bilico tra gli antichi rapporti di forza instaurati dalla potenza coloniale francese e le mire espansionistiche di Mosca che, specie negli ultimi anni, ha saputo approfittare e inserirsi negli spazi lasciati dalla graduale perdita d’influenza di Parigi nelle sue tradizionali roccaforti. Così, all’annunciata visita di Macron in Camerun, Benin e Guinea-Bissau iniziata ieri e che si concluderà venerdì, il Cremlino ha risposto con il tour di Lavrov in Egitto, Repubblica del Congo, Uganda ed Etiopia, che si concluderà domani. Una coincidenza di tempi di certo non casuale, a testimoniare l’ormai consolidato dualismo tra le due potenze per il controllo delle sfere d’influenza in Africa, a loro volta minacciate da un rivale comune – la Cina – che da anni continua la sua penetrazione puntando soprattutto sulle infrastrutture nel quadro dell’Iniziativa Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri).

Se la visita di Macron intende soprattutto cementare i rapporti con i suoi alleati tradizionali africani – sebbene con il Camerun ci siano stati screzi legati a questioni interne e, soprattutto, all’accordo militare di recente firmato con la Russia – al fine di respingere la duplice minaccia della penetrazione jihadista nella regione del Golfo di Guinea e di quella russa nei Paesi vicini del Sahel (Mali e Burkina Faso su tutti), il tour di Lavrov serve principalmente a persuadere i Paesi del continente – fortemente dipendenti dalle importazioni di grano da Russia e Ucraina – che l’invasione dell’Ucraina e il blocco dei container nei porti ucraini non sia responsabilità del Cremlino ma dell’Europa e del governo di Kiev.

In questo senso la “campagna africana” di Lavrov costituisce un’iniziativa diplomatica estremamente rilevante ai fini del conflitto: finora, infatti, numerosi Paesi del continente si sono mantenuti equidistanti tra Russia e Occidente e molti di essi – 17 in totale, più l’Eritrea che ha votato contro – non hanno votato la risoluzione Onu di condanna dell’invasione dell’Ucraina. Parlando ieri in conferenza stampa ad Entebbe al termine del suo incontro con il presidente ugandese Yoweri Museveni, Lavrov ha quindi ribadito la versione russa secondo cui Mosca non si è mai rifiutata di negoziare con l’Ucraina, ma è stata Kiev a non fornire alcuna risposta.

Nel ricordare che “si sono svolti diversi round che hanno portato a una fase molto interessante il 29 marzo a Istanbul, quando la parte ucraina ha proposto una versione del trattato, che abbiamo supportato e notificato ai nostri colleghi di Kiev” Lavrov ha precisato che da allora Mosca non ha ricevuto alcuna risposta da parte dell’Ucraina. “Anche se, sottolineo ancora una volta, eravamo d’accordo con il loro approccio, in sostanza”, ha sottolineato il ministro, incassando d’altra parte il sostegno di Museveni il quale ha esaltato l’amicizia russo-africana e ha affermato di non aver alcun motivo per criticare la Russia per l’invasione dell’Ucraina, elogiando inoltre Mosca per il ruolo svolto nella lotta contro il colonialismo. “Se la Russia commette errori, allora glielo diciamo“, ha detto Museveni, citando la sua partecipazione alle manifestazioni studentesche contro la repressione della Primavera di Praga da parte dell’Unione Sovietica nel 1968. “Ma se non hanno commesso un errore, non possiamo essere contro di loro”, ha aggiunto. “Abbiamo anche perdonato i nostri ex nemici, i colonialisti, e ci stiamo collaborando”, ha detto il capo dello Stato il quale, rifacendosi alla Guerra fredda, ha definito “idiota” la domanda se fosse filo-occidentale o filo-orientale. “Sono a favore di me stesso. E ho a che fare con le altre persone in base a come si relazionano con i miei interessi”, ha detto. Lavrov, da parte sua, ha elogiato quella che ha definito “la posizione responsabile ed equilibrata assunta dall’Uganda e da altri Stati africani” nel conflitto in Ucraina, accusando l’Occidente di mostrare una mentalità coloniale chiedendo che l’Africa adotti una posizione anti-russa.

Anche il presidente del Camerun, Paul Biya, parlando ieri in conferenza stampa con Macron al termine del loro incontro avvenuto a Yaoundé, non ha espresso alcuna condanna dell’invasione russa, sollecitato esplicitamente da una giornalista francese. Biya ha quindi commentato con ironia i sospetti sollevati sull’accordo militare stipulato con Mosca a pochi giorni dall’inizio del conflitto. “La Russia non ha certo bisogno del sostegno del Camerun”, ha detto il capo dello Stato camerunese, per il quale accordi simili sono “del tutto normali” nel quadro di una relazione bilaterale come Yaoundé ne intrattiene con altri Paesi, “dalla Spagna alla Cina”. Si tratta dichiarazioni significative di un clima tutt’altro che ostile da parte dei Paesi africani nei confronti di Mosca. Alla vigilia della sua partenza per il tour, peraltro, Lavrov ha fatto precedere il suo viaggio da un articolo pubblicato dai giornali governativi dei quattro Paesi visitati in cui denuncia che “le speculazioni della propaganda occidentale e ucraina secondo cui la Russia starebbe ‘esportando la fame’ sono assolutamente infondate” (va ricordato che circa il 40 per cento delle importazioni di grano in Africa provengono da Russia e Ucraina), e attacca l’Occidente per il suo passato coloniale e per il tentativo di imporre un “ordine unipolare” dopo il crollo dell’Urss e la fine della Guerra fredda. Al termine del suo intervento alla Lega araba, tenuto domenica scorsa a Il Cairo, Lavrov ha quindi elogiato i Paesi africani per le loro posizioni “indipendenti” riguardo al conflitto, promettendo loro di sostenere e completare il processo di decolonizzazione.

Al netto delle dichiarazioni, risulta tuttavia evidente che in gran parte del continente c’è una forte riluttanza a prendere posizione sulla guerra e, soprattutto, tra i due blocchi che si fronteggiano. Dall’invasione dell’Ucraina a febbraio, i governi africani e del Medio Oriente si sono trovati in mezzo a due fuochi: spinti dall’Occidente a condannare l’invasione, molti governi cercano infatti di preservare legami con la Russia che, in alcuni casi, è il primo esportatore di armi e con cui molte economie hanno rapporti consolidati.

Per i Paesi africani, d’altronde, la posta in gioco è alta, dal momento che l’inflazione galoppante rischia di trasformarsi in instabilità politica, alimentando possibili rivolte per il cibo innescate dall’aumento dei prezzi dei beni alimentari e dell’energia che sta mettendo a rischio milioni di famiglie nel continente. Secondo i dati della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), il continente ha importato grano da Russia e Ucraina per un valore di 5,1 miliardi di dollari tra il 2018 e il 2020, con la Russia che si conferma come il principale esportatore di grano in Africa e l’Ucraina che si piazza al quinto posto. In particolare, almeno 25 Paesi africani importano un terzo del loro grano da Russia e Ucraina, mentre 15 di loro ne importano più della metà. Non vedendo alcun vantaggio nell’alienarsi una delle parti, alcuni Paesi hanno semplicemente cercato di non schierarsi nel conflitto. Va tenuto conto, infine, che il ricordo della Guerra fredda è ancora vivo in Africa, dove la logica dei blocchi ha alimentato conflitti e in molti casi arrestato lo sviluppo.

