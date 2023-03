Addio alla ex Olivetti di Ivrea: Italvolt sceglie la Sicilia

Le speranze per la Regione Piemonte non sono comunque ancora del tutto sfumate. Sarebbe infatti ancora in campo l'ipotesi di utilizzare la ex Teksid di Carmagnola

La gigafactory del progetto Italvolt non si farà più a Scarmagno, alle porte di Ivrea, ma molto probabilmente in Sicilia nello stabilimento ex Blutec di Termini Imerese. E’ questa la doccia fredda arrivata per il Piemonte a poche settimane dalle ammissioni da parte dell’ad di Italvolt Carlstrom sui problemi alla rete elettrica dello stabilimento che fu di Olivetti.

