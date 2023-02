Addio a Maurizio Costanzo, la camera ardente in Campidoglio – video

Girasoli e rose rosse, come i colori della Capitale, circondano il feretro di Maurizio Costanzo nella camera ardente allestita in Campidoglio a Roma. A destra una corona di rose bianche con un fiocco blu da parte della Regione Lazio. Tutto intorno fiori e piante colorate circondano la bara adagiata su un tappeto rosso nella Sala della Protomoteca per accogliere parenti e affezionati del giornalista e conduttore televisivo morto ieri a 84 anni. Fuori in centinaia sono in fila, tra ammiratori e affezionati, per portare l’ultimo saluto al famoso conduttore italiano. Gli ingressi, in questa prima giornata, sono stati cadenzati per evitare grossi assembramenti. Anche oggi sarà possibile fare visita al feretro fino alle 18:00.







Oltre ai figli di Costanzo – Gabriele, Saverio e Camilla – e alla moglie, la conduttrice Maria De Filippi, tra i presenti anche numerosi big del mondo dello spettacolo ed esponenti del mondo politico. Tra questi le conduttrici e amiche Mara Venier, Paola Barale e Barbara Palombelli. Il comico Rosario Fiorello e l’attore Valerio Mastandrea. In rappresentanza del mondo istituzionale, oltre al sindaco Gualtieri, presenti anche la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, e l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prima di andare via dalla Camera ardente ha rilasciato una dichiarazione: “Se ne va un grande giornalista”.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ricordando Costanzo, ha detto che “la commozione cosi’ diffusa di tutta la citta’ e’ una prova di quanto sia stato una persona a cui noi dobbiamo molto e che dobbiamo ricordare adeguatamente”. “Una persona molto dolce e molto empatica e naturalmente un professionista inarrivabile. Un pezzo della storia della televisione e del giornalismo ma anche del costume e cultura italiana – ha aggiunto -. Protagonista unico che per tanti anni ha segnato la sua esperienza con professionalità e umanità straordinarie”. Insieme al sindaco di Roma, alla camera ardente c’erano anche il neo eletto presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Sopra il feretro è stata adagiata una fotografia del conduttore, poco più in basso la cartellina nera del “Maurizio Costanzo Show”, realizzata in occasione del 40esimo anniversario del celebre programma televisivo condotto da Costanzo.

Nato da una famiglia originaria di Ortona, dopo il diploma in ragioneria ha iniziato la carriera da giornalista in giovanissima età. Il suo nome resterà sempre legato al popolare “Maurizio Costanzo Show” in onda sulle reti Mediaset a partire dal 1982. Si è sposato per la prima volta nel 1963 con la fotoreporter Lori Sammartino, successivamente ha spostato la giornalista Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli: Camilla e Saverio. Alla fine degli anni 70 la separazione. Nel 1978 ha iniziato la storia con l’attrice e regista Simona Izzo. Nel 1989 un nuovo matrimonio, questa volta con la collega conduttrice Marta Flavi dalla quale ha divorziato nel 1995 anno in cui ha spostato Maria De Filippi con cui ha vissuto fino all’ultimo giorno. Nel 2002 la coppia ha preso un bimbo in affido.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio “giornalista, autore e sceneggiatore, che ha contribuito grandemente al rinnovamento dei generi televisivi, ideando nuovi format e nuovi linguaggi. Volto noto e familiare del piccolo schermo non esitò a schierarsi con coraggio contro la criminalità mafiosa, che reagì rabbiosamente organizzando un attentato contro di lui”.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo profondo cordoglio: “Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”.

Il teatro Parioli “ha perso un grande amico e si stringe alla sua famiglia. In questi ultimi anni – in cui abbiamo riaperto il sipario del Teatro Parioli – Maurizio è stato un nostro sodale, si è instaurata una bellissima collaborazione che ha fatto sì che molte puntate del Maurizio Costanzo Show fossero registrate proprio qui dove tutto aveva avuto inizio quarant’anni fa. Una persona che ha dato tantissimo al mondo del giornalismo italiano, ha cambiato radicalmente il modo di fare informazione in Italia, ne ha rivoluzionato il linguaggio, dimostrando sempre grande coraggio e determinazione. Una grande perdita per il mondo della cultura italiana. La sua presenza qui in teatro è sempre stata un punto fermo, una piacevole consuetudine ed è per questo che Piero Maccarinelli, Michele Gentile e tutto il personale artistico e tecnico Teatro Parioli, sentirà moltissimo la sua mancanza. Il nostro abbraccio oggi va a Maria De Filippi, ai figli Gabriele, Camilla e Saverio e a tutta la famiglia. Ci mancherai Maurizio” si legge in una nota della direzione e dello staff del Teatro Parioli di Roma.

