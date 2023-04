Ad Amatrice conclusi i progetti della Croce rossa: nove su 15 quelli terminati in Italia

Ad Amatrice, nel Lazio, a sei anni dal terremoto che colpì il centro Italia nel 2016 i progetti previsti dalla Croce rossa italiana sono stati completati e consegnati ai cittadini. Si tratta di due opere dal valore urbanistico ma anche sociale: il centro polifunzionale di protezione civile e l’Auditorium della Laga, un centro culturale. Il primo è stato inaugurato il 21 maggio 2022 e comprende sia spazi dedicati alla formazione della popolazione sulla prevenzione, sia ambulatori dove svolgere assistenza medico-sanitaria di base e strutture di emergenza sanitaria 24 ore su 24, pronte a intervenire in caso di una futura calamità. Il secondo, invece, “è un’opera pubblica che non è solo urbanisticamente importante ma anche socialmente, perché è fondamentale creare dei punti di aggregazione sociale in luoghi in cui non è rimasto nulla”, ha spiegato il responsabile dell’Unità di progetto Sisma del centro Italia della Croce Rossa italiana, Marco Coletti, nel corso della conferenza stampa di presentazione del rapporto “Ripresa e ricostruzione post-disastro. Il modello normativo italiano e il sisma nel Centro Italia del 2016-2017”, che si è tenuta questa mattina nella sede della Cri a Roma. All’incontro hanno partecipato il presidente della Cri, Rosario Valastro, il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il commissario per la ricostruzione post terremoto del centro Italia, Guido Castelli.

In tutto il centro Italia la Croce Rossa prevedeva la realizzazione di 15 opere, di queste nove sono state completate e sei sono da completare. Di quelle ancora in corso di realizzazione tre saranno consegnate entro il 2023 – a Muccia, Valfornace e Force nelle Marche – e altre tre entro il 2025: la casa riposo per anziani a Camerino, il palazzetto dello sport di Arquata del Tronto, e il centro polifunzionale di emergenza di Amandola, sempre nelle Marche. “A livello di progettualità del Lazio abbiamo raggiunto l’obiettivo – ha sottolineato Coletti -. Per quanto riguarda il resto delle opere, invece, la prossima che inaugureremo è il centro polifunzionale di Muccia all’interno del quale verranno realizzati alcuni ambulatori medici, che oggi si trovano ancora in dei container. A seguire è in programma la realizzazione del centro polifunzionale di Valfornace, con un punto 118 e una ludoteca per bambini, e poi la Casa per disabili di Force che accoglierà intorno ai dieci ospiti. Come Croce Rossa italiana abbiamo portato supporto casa per casa a oltre sette mila utenti – ha sottolineato – con un riscontro molto positivo sia da parte degli enti territoriali, accompagnando il lavoro dei servizi sociali o talvolta sostituendolo, sia da parte dei cittadini. Una ricostruzione a 360 gradi”.

Partendo dall’analisi dell’attuale modello di governance di ripresa e ricostruzione post-disastro in Italia, il rapporto della Croce Rossa italiana ha voluto analizzare gli eventi sismici che hanno colpito le regioni del centro Italia, identificando le buone pratiche adottate e confrontandole con le criticità proprie dell’emergenza. “La Cri ha risposto concretamente alle priorità delle comunità violate da questo disastro”, ha aggiunto Valastro. Per il capo della Protezione civile, Curcio: “Nelle ore immediatamente successive alla scossa del 24 agosto la Croce rossa ha mobilitato forze e risorse necessarie all’assistenza di una comunità devastata dal terremoto. L’attività non si è fermata solo alle prime fasi dell’emergenza ma è intervenuta anche nelle fasi del post terremoto e della ricostruzione, dando forza a una popolazione che ha manifestato una grande voglia di rialzarsi. A chi c’è stato in quei giorni e chi c’è tutt’oggi va, ancora una volta, il mio più sentito ringraziamento”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram