Accordo sullo stabilimento Wartsila di Trieste. Urso: “Garantire la continuità produttiva”

Le attività produttive nello stabilimento Wartsila di Bagnoli della Rosandra, a Trieste, proseguiranno per 10 mesi, fino al 30 settembre 2023. Entro la stessa data l’azienda si impegna a non riattivare alcuna procedura di licenziamento collettivo e a presentare entro fine gennaio un piano industriale triennale dettagliato, avviando un percorso di reindustrializzazione del sito per tutelare i posti di lavori dei dipendenti e dell’indotto. Previsto anche lo sblocco dei motori in consegna e di quelli realizzati nei prossimi mesi.

È quanto prevede l’accordo raggiunto a tarda notte al tavolo convocato al ministero delle Imprese e del Made in Italy tra Wartsila Italia, sindacati, Confindustria Alto Adriatico e regione Friuli Venezia Giulia. Giovedì 1 dicembre i lavoratori si riuniranno in assemblea per analizzare l’accordo.

Urso: “Questo è la mission del ministro delle Imprese”

“È stato firmato nella notte l’accordo Wartsila per garantire la continuità produttiva degli stabilimenti e per monitorare il processo di salvataggio e di rilancio. Questa è la mission del ministero delle Imprese”. Lo scrive su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

L’accordo sottoscritto nella notte è il punto di partenza per un processo di reindustrializzazione dello stabilimento Wartsila di Bagnoli della Rosandra, a Trieste. Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, commentando l’accordo raggiunto tra Wartsila Italia, sindacati, Confindustria Alto Adriatico, regione Friuli Venezia Giulia e ministero delle Imprese. “Per la Regione era fondamentale che l’accordo tracciasse un quadro di garanzia a difesa sia dei dipendenti sia di uno stabilimento strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia e del Paese, di modo da avviare un percorso condiviso che porti alla reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra. L’intesa raggiunta sancisce, inoltre, che l’azienda dovrà presentare il proprio piano industriale triennale, nel quale dovranno essere contenute le prospettive di sviluppo per le attività non interessate dalla cessazione e i relativi investimenti”.

L’accordo prevede infatti come obiettivo comune di tutti i sottoscrittori la garanzia della “vocazione industriale dello stabilimento di Bagnoli”, che deve continuare a essere adibito a produzioni ad elevato valore aggiunto, adeguate a valorizzare l’elevato livello professionale delle maestranze e a produrre ricadute positive sul territorio di riferimento, anche mediante “l’inserimento della produzione svolta nel sito in filiere strategiche a livello nazionale e tenuto anche conto della possibilità di realizzare sinergie con imprese operanti sul territorio regionale in settori produttivi ad alta tecnologia e competitive a livello globale”. Il documento conferma inoltre l’intenzione di Wartsila di mantenere in Italia le attività legate a ricerca e sviluppo e service del sito di Trieste. L’assessore ha rimarcato che “la firma dell’accordo consente alla Regione e al governo, per quanto di loro competenza, di valutare con le parti sociali e Wartsila Italia il possibile accesso agli ammortizzatori sociali conservativi per assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva negli impianti di Bagnoli della Rosandra, mentre organizzazioni sindacali e Confindustria si attiveranno per assicurare gli ammortizzatori sociali ai lavoratori dell’indotto. Questo accordo è il punto di partenza del processo di reindustrializzazione certamente più praticabile con stabilimenti in ordinarietà produttiva”.

