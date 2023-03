Accordo Germania-Ue sui carburanti sintetici, Pichetto Fratin: “Bruxelles non si dimostri irragionevole”

Dalla politica alla diplomazia, senza nessuna inutile prova di forza. L’Italia in queste ore è impegnata a fornire tutti gli elementi utili per far comprendere all’Unione europea, in modo scientificamente e razionalmente inappuntabile, l’importanza di inserire i biocarburanti tra i combustibili verdi. È quanto dichiara in una nota il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. “Contiamo che l’Europa non si dimostri irragionevole e sorda ai richiami che provengono da un Paese fondatore, impegnato a centrare, anche in anticipo, gli obiettivi che porteranno l’Europa a essere un continente energeticamente neutrale entro il 2050” aggiunge.

La Germania e l’Unione europea hanno trovato un accordo per il futuro uso dei carburanti sintetici ha scritto su Twitter in mattinata il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans. “Ora lavoreremo per ottenere quanto prima l’adozione delle norme in materia di CO2 per il regolamento sulle autovetture e la Commissione darà seguito rapidamente alle misure giuridiche necessarie per attuare il considerando 11”, ha spiegato Timmermans.

