Accordo al Consiglio europeo sull’immigrazione e l’allentamento delle regole sugli aiuti di Stato

I leader degli Stati membri europei hanno adottato il testo di conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, in cui indicano alla Commissione europea, sulla base della comunicazione del piano industriale per il Green deal, che è necessario portare avanti con urgenza alcuni filoni d’azione. In primo luogo, si legge nel testo adottato al termine del Consiglio, la politica degli aiuti di Stato. “Le procedure devono essere rese più semplici, più rapide e più prevedibili, e devono consentire di fornire rapidamente un sostegno mirato, temporaneo e proporzionato, anche attraverso i crediti d’imposta, nei settori strategici per la transizione verde e che subiscono l’impatto negativo dei sussidi esteri o degli alti prezzi dell’energia”. Come si legge nel documento, “Anche l’integrità e la parità di condizioni nel mercato unico devono essere mantenute”. Al secondo punto, i leader degli Stati membri hanno chiesto l’utilizzo di finanziamenti a livello europeo. “Per facilitare la transizione verde in tutta l’Unione ed evitare la frammentazione del mercato unico, una risposta politica dell’Ue pienamente efficace richiede un accesso equo ai mezzi finanziari. A tal fine, i fondi Ue esistenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile e dovrebbero essere esplorate opzioni per facilitare l’accesso ai finanziamenti”, si legge nelle conclusioni adottate.

In terzo luogo, “sono essenziali condizioni quadro semplici, prevedibili e chiare per gli investimenti nell’Unione europea”. in sostanza, le procedure amministrative e di autorizzazione dovrebbero essere semplificate e accelerate, ed è necessario garantire l’accesso alle materie prime critiche, anche diversificando l’approvvigionamento e riciclando le materie prime per promuovere i principi dell’economia circolare. “L’imminente riforma della struttura del mercato dell’elettricità dovrebbe sostenere la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato ed efficiente al minor costo possibile, garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in qualsiasi momento e rafforzare la competitività dell’Ue”, continua il testo. Nel quarto punto, si evidenzia la necessità di intraprendere azioni più coraggiose e ambiziose per sviluppare ulteriormente le competenze necessarie per la transizione verde e digitale “attraverso l’istruzione, la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione, per affrontare le sfide della carenza di manodopera e della trasformazione dei posti di lavoro, anche nel contesto delle sfide demografiche”. Infine, vengono chiesti investimenti pubblici e privati per colmare i divari di investimento che minano la crescita. “Il Consiglio europeo prende atto dell’intenzione della Commissione di proporre un Fondo europeo per la sovranità prima dell’estate 2023 per sostenere gli investimenti nei settori strategici”, conclude il testo adottato dai leader europei.

Migranti: l’Unione europea intensificherà le azioni per prevenire le partenze irregolari e le perdite di vite umane

L’Unione europea intensificherà la sua azione per prevenire le partenze irregolari e le perdite di vite umane, per ridurre la pressione sulle frontiere dell’Ue e sulle capacità di accoglienza, per combattere i trafficanti di esseri umani e per aumentare i rimpatri. Lo si legge nelle conclusioni che i leader degli Stati membri Ue hanno adottato nel corso del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. “Ciò avverrà intensificando la cooperazione con i Paesi di origine e di transito attraverso partenariati reciprocamente vantaggiosi. Tutte le rotte migratorie dovrebbero essere coperte, anche con risorse adeguate”, si legge nel testo. “I piani d’azione esistenti per le rotte dei Balcani occidentali e del Mediterraneo centrale dovrebbero essere attuati. I piani d’azione per le rotte dell’Atlantico, del Mediterraneo occidentale e orientale dovrebbero essere presentati dalla Commissione in via prioritaria, al fine di alleviare rapidamente la pressione sugli Stati membri più colpiti e prevenire efficacemente gli arrivi irregolari”, continua il testo.

Inoltre, “l’impegno dell’Ue e degli Stati membri con i Paesi di origine e di transito sarà intensificato in modo coordinato, anche attraverso contatti ad alto livello, con l’obiettivo di rafforzare la loro capacità di gestione delle frontiere, prevenire i flussi irregolari, rompere il modello commerciale dei contrabbandieri, anche attraverso campagne di informazione strategiche, e aumentare i ritorni”, si precisa nelle conclusioni. “L’Unione europea continuerà a sostenere i partner nell’affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e nel garantire una migrazione sicura, regolare e ordinata. La cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l’Unhcr, deve essere ulteriormente rafforzata”, conclude il testo.

