L’Abruzzo perde oltre 56 mila abitanti in otto anni, la regione decresce del 4,23 per cento

Negli ultimi otto anni ( tra il 2013 e 2021) l’Abruzzo perde 56.258 abitanti e decresce del 4,23 per cento con un’intensità pari al doppio di quella dell’Italia che stata del 2,26 per cento .Gli abitanti persi sono pari a quelli di 3 città: Sulmona, Ortona e Penne. Il dato più preoccupante l’emigrazione in altre regioni di 9.978 residenti in Abruzzo. La fotografia emerge dall’ultimo rapporto preparato dal prof. Aldo Roci che rivela anche la presenza di stranieri più bassa di 3 punti percentuali rispetto all’Italia mentre la decrescita più allarmante quella dovuta all’emigrazione dei giovani (15‐31 anni). La flessione si spalma con intensità più elevata nelle province di L’Aquila e di Chieti che presentano aree più numerose in fase di spopolamento, con intensità più lieve nelle province di Teramo e di Pescara che hanno aree meno numerose in fase di spopolamento.

Secondo Ronci l’Abruzzo negli ultimi otto anni ha registrato un record minimo di nascite e un elevato numero di decessi che fanno registrare una flessione del saldo naturale di ben 47.431 unità; un incremento modesto del saldo migratorio estero di solo 12.511 residenti; in entrambi i casi le variazioni percentuali sono state peggiori dei quelle medie italiane; una forte flessione del saldo migratorio interno di ben 9.971 abitanti che denota una consistente emigrazione degli abruzzesi verso i comuni di altre regioni. Le due classi di età che hanno influenzato in maniera importante la forte flessione della popolazione abruzzese tra il 31.12.13 e il 31.12.21 sono: quella 32‐48 anni che ha perso 49.141 unità (‐14,80 per cento) ma che comunque ha subito quasi lo stesso decremento percentuale dell’Italia (‐14,18 per cento); quella 15‐31 anni che ha visto emigrare 26.567 giovani con una flessione dell’11,12 per cento valore quest’ultimo pari a due volte e mezzo quello italiano che stato di appena il 4,53 per cento.

