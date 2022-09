Aborto negli Usa: il senatore repubblicano Graham difende la proposta di divieto nazionale

Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha difeso la sua proposta di un divieto dell’aborto oltre la 15ma settimana di gravidanza esteso all’intero territorio degli Stati Uniti, dicendosi convinto che i cittadini statunitensi appoggerebbero la proposta.

Graham ha ammesso però che il suo disegno di legge, da cui hanno giĂ preso le distanze diversi candidati governatori di Stati Usa contesi dai due partiti, non dispone dell’appoggio necessario a superare il vaglio del Senato. “Io sono pro-vita, anche in un anno elettorale”, ha affermato Graham riferendosi alle elezioni di medio termine in programma a novembre, che i Repubblicani affrontano da una posizione di debolezza dovuta, in parte, proprio allo spinoso dibattito nazionale sull’interruzione di gravidanza.

“Sono fiducioso che il popolo americano accetterebbe un divieto d’aborto oltre le 15 settimane”, ha dichiarato il senatore ai microfoni dell’emittente televisiva “Fox News”. “A chi afferma che essere pro-vita sia una politica perdente, io non lo accetto”.

