Tajani: “L’Italia vuole i paesi dei Balcani nell’orbita europea”

L’Italia vuole i Paesi dei Balcani nell’orbita europea e per questo serve essere degli interlocutori seri. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la conferenza nazionale sui Balcani che si svolge oggi a Trieste. “L’Italia è parte del Quintetto che si occupa delle relazioni fra Serbia e Kosovo. L’Italia conta una forte presenza militare nei Balcani ma questo deve essere messo a sistema. Abbiamo militari in Kosovo, in Bosnia-Erzegovina e in Albania. Dobbiamo fare in modo che anche la nostra presenza militare aiuti la nostra diplomazia”, ha spiegato il ministro. “In politica quando si lasciano degli spazi questi vengono occupati da altri. Se noi siamo presenti politicamente, con le nostre imprese e con le nostre forze militari di pace, non ci sono pericolo. Per questo Italia e Europa devono essere più presenti”, ha detto Tajani.

La stabilità dei Balcani, ha proseguito Tajani, serve a impedire la crescita di migrazioni illegali. “Rotta balcanica e mediterranea ci preoccupano perché portano migranti illegali ad arrivare nel nostro Paese”, ha detto il ministro, spiegando di averne “parlato di recente in Turchia e nella riunione di ieri con i ministri degli Esteri europei”.

Il ministro, nel corso del suo intervento, ha annunciato ci sarà una riunione dei ministri degli Esteri dei Balcani a Roma nei prossimi mesi. “Con la Bulgaria, la Macedonia del Nord e l’Albania organizzeremo un altro evento dedicato al Corridoio paneuropeo”, ha spiegato il ministro.

Tajani ha anche parlato degli sviluppi della guerra in Ucraina.” L’Italia non è in guerra ma sta aiutando l’Ucraina a non essere invasa: l’obiettivo finale è la pace”. Il ministro ha ribadito: “Sosteniamo tutte le iniziative per avviare il dialogo fra le parti, a iniziare da quella dell’Aiea per mettere in sicurezza l’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Dobbiamo fare in modo che quell’area diventi un luogo in cui non si combatte”, ha detto il ministro. “Dobbiamo favorire anche l’azione della Turchia che è riuscita a mettere al tavolo Ucraina e Russia sull’export di cereali”, ha aggiunto.

La Conferenza di Trieste

La Conferenza nazionale “L’Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione” che si svolge oggi a Trieste, sancisce un nuovo attivismo politico dell’Italia nella regione. È questo l’obiettivo che si è posto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, quando ha deciso di organizzare quest’evento che serve a lanciare una strategia nazionale per potenziare la presenza delle imprese italiane ma anche a favorire una maggiore interconnessione economica dei Paesi dei Balcani Occidentali.

La conferenza vede gli interventi istituzionali del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre che del commissario europeo per il Vicinato e l’Allargamento, Oliver Varhelyi in rappresentanza delle istituzioni europee. Successivamente, dopo il direttore generale per l’Europa e la Politica commerciale internazionale, Vincenzo Celeste, sarà la volta degli ambasciatori italiani di stanza nei Paesi dei Balcani occidentali. A prendere la parola, in un panel dedicato alle opportunità imprenditoriali, saranno, dopo il direttore generale per la promozione del Sistema Paese della Farnesina Lorenzo Angeloni, i direttori generali e amministratori delegati di Ice, Cdp, Sace, Simest, Finest ed Enac.

Seguirà un panel dedicato ai rappresentanti del sistema produttivo, con rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti e Confapi. Successivamente, la conferenza proseguirà con un’analisi degli strumenti di finanziamento offerti da Banca europea per gli investimenti (Bei); Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers); Banca mondiale; e Unione europea. Infine a concludere la conferenza alcune testimonianze dal territorio, fra cui quella del presidente di Fincantieri Claudio Graziano e del segretario generale dell’Iniziativa Centro-Europea (InCE) Roberto Antonione. Chiuderà i lavori il ministro Tajani che traccerà un bilancio dei lavori della conferenza.

In un editoriale pubblicato nei giorni scorsi sul “Sole 24 Ore”, Tajani ha spiegato che la conferenza si pone un obiettivo politico strategico: far crescere l’economia e, al contempo, aumentare la stabilità la sicurezza dei confini. Il sostegno all’export italiano sarà una delle prime attività su cui si concentrerà il governo, ha spiegato il ministro, secondo cui si lavorerà su “una programmazione differenziata per Paese, che favorisca l’offerta delle nostre aziende attraverso i canali della grande distribuzione dei Paesi balcanici”. A Trieste, peraltro, verrà presentata anche una specifica linea di finanziamento dedicata in particolare alle piccole e medie imprese per favorire la loro presenza nella regione dei Balcani. Inoltre, durante la conferenza, verrà confermato che con il Fondo 394/81, gestito da Simest, è stata creata una specifica quota di 200 milioni riservata a varie operazioni nei Balcani occidentali. Le imprese potranno utilizzare il fondo per finanziare l’accesso a questi mercati, per potenziare l’utilizzo dell’e-Commerce, coprire i costi per la certificazione dei propri prodotti, assumere temporaneamente manager specializzati in tecniche digitali per l’export, oppure per finanziare studi di fattibilità, partecipazioni a fiere o consulenze professionali.

Un altro tema oggetto di dibattito sarà quello dedicato all’assorbimento dei fondi comunitari destinati alla realizzazione del “Corridoio Pan-Europeo 10”, che attraversa Austria, Slovenia, Croazia, Serbia, Macedonia del Nord e Grecia, terminando nei porti greci di Salonicco e di Igoumenitsa. Infrastrutture come questa sono opere strategiche per l’Italia proprio per favorire l’integrazione interregionale dei Balcani e per i collegamenti con l’Italia, oltre che 6,5 miliardi di euro di fondi potenziali complessivi per cui servirà un’azione incisiva verso le banche multilaterali di sviluppo, come la Bers e la Bei, oltre che una serie di missioni istituzionali che accompagnino le nostre imprese. La transizione energetica sarà uno degli altri temi che verranno affrontati durante i lavori della conferenza. I Paesi dei Balcani Occidentali presentano ancora oggi un elevato grado di dipendenza dai combustibili fossili per la produzione di energia elettrica: per questo motivo, come spiega il ministro, “è decisivo avviare una transizione verso modalità più sostenibili, aumentando gli investimenti sulle rinnovabili. Indicheremo quali sono le molteplici fonti di finanziamento di varia natura, nazionali, europee e multilaterali”. L’Italia è già un punto di riferimento nei Balcani, ma grazie alla strategia che emergerà dalla conferenza di Trieste punterà a diventare protagonista nel processo di sviluppo e di integrazione con i mercati dell’Ue. “Far crescere l’economia” può aiutare a “consolidare pace e stabilità” nella regione, ha concluso Tajani.

