A Roma il regolamento sull’assistenza dei disabili discrimina i bimbi della paritaria, il Tar accoglie il ricorso

Il Comune di Roma Capitale ha operato “una ingiustificata discriminazione” verso gli studenti con disabilità che frequentano le scuole paritarie. È quanto si legge nella sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che accoglie il ricorso presentato dai genitori degli alunni che non hanno potuto beneficiare del servizio di Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione (Oepac), nell’ambito del regolamento comunale per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità. Adesso la presidente della commissione Scuola di Roma, Carla Fermariello del Pd, garantisce: “Provvederemo immediatamente a ripristinare il testo del regolamento Oepac nella prima versione approvata, al fine di garantire da subito eguaglianza e pari opportunità per tutti e tutte”.

Il regolamento approvato dall’Assemblea capitolina lo scorso 22 aprile e che, nelle more dell’atto, interessa esclusivamente le scuole comunali o statali. Secondo i genitori degli alunni il regolamento attua una “ingiustificata discriminazione tra bambini disabili certificati a seconda che gli stessi frequentino una scuola comunale/statale ovvero una scuola paritaria, riversando su queste ultime i costi del servizio e limitandosi a prevedere esclusivamente un contributo di cui non viene nemmeno specificata la misura”. D’altro canto, il Comune di Roma, nell’udienza dello scorso 26 ottobre, nel giustificare tale decisione, aveva sostenuto che il servizio Oepac andasse “equiparato al servizio reso al docente di sostegno e, pertanto, devono ritenersi applicabili alla fattispecie gli stessi principi che regolano l’obbligo per le scuole paritarie di garantire il sostegno scolastico agli alunni disabili, al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento dell’istituto della parità da parte dello Stato a fronte di un contributo erogato da quest’ultimo”.

Tuttavia, il tribunale “ritiene che il ricorso sia fondato”, sostenendo che il servizio non vada equiparato alla materia del sostegno. In realtà, per ricercare il fondamento della sentenza, bisogna guardare alla legge regionale numero 29 del 1992 che disciplina, per quanto di competenza, l’attuazione del diritto allo studio. Agli articoli 3 e 8 della legge, nel definire i soggetti beneficiari degli interventi e le tipologie dei servizi che i comuni possono attivare, non vengono effettuate distinzioni sulla base del tipo di scuola frequentata. Inoltre, i giudici amministrativi, fanno notare che “anche i fondi statali erogati ai Comuni per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’istruzione” in relazione al “numero di studenti con disabilità che hanno frequentato nel corso dell’anno scolastico precedente” facendo riferimento a quanto comunicano tutti gli istituti scolastici del territorio comunale.

Per questo, il regolamento viene annullato dal Tar del Lazio “nella parte in cui non garantisce l’erogazione del servizio Oepac all’alunno disabile certificato che frequenti una scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, localizzata nel territorio di Roma Capitale, a prescindere dallo status giuridico della stessa”. Il Comune di Roma, e in particolare l’assessorato alla Scuola capitolino, dovranno quindi ampliare il regolamento ed estendere il servizio Oepac anche agli alunni delle scuole paritarie.

“Gli studenti disabili hanno tutti gli stessi diritti: il Tar ha annullato il Regolamento sul Servizio educativo per gli alunni con disabilità di Roma Capitale, dando ragione ai cittadini”, affermano la capogruppo del Movimento 5 stelle in Campidoglio, Linda Meleo, e Dario Quattromani e Marina Battisti, i consiglieri del Municipio Roma III, territorio dal quale è partito il ricorso delle famiglie. Dello stesso parere il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis, secondo cui questo episodio costituisce un “ennesimo scivolone del Campidoglio”, creando “una preoccupante lacuna che rischia di avere pesanti ricadute sul futuro di un servizio essenziale per tanti bambini di Roma e per le loro famiglie e che potrebbe avere ripercussioni anche sugli stessi lavoratori Oepac, i quali svolgono un ruolo fondamentale all’interno delle scuole”.

Secondo la presidente della commissione Scuola di Roma, Carla Fermariello del Partito democratico, “il Tar Lazio con questa importante sentenza ribadisce quanto più volte, e in ogni sede, sostenuto dalla commissione Scuola capitolina, dai Municipi, dalle famiglie, dalle associazioni, dalle scuole stesse, dalle consulte”, ovvero “che il servizio Oepac va garantito a tutti i bambini con disabilità, a prescindere dalla scuola che frequentano, essendo chiaramente discriminante, e non rispettosa della normativa vigente, ogni diversa soluzione. Provvederemo pertanto – assicura Fermariello – immediatamente a ripristinare il testo del Regolamento Oepac nella prima versione approvata, al fine di garantire da subito eguaglianza e pari opportunità per tutti e tutte”.

