A novembre il Salone Vinicolo Wine&Life, a Sassari i migliori vini della Sardegna

La terza edizione del salone vinicolo Wine&Life, in programma a Sassari il 17, 18 e 19 novembre, coinvolgerà il cuore pulsante della città: le vie del centro. Il sabato, nella suggestiva cornice dell’ex Mercato Civico di Sassari, oltre cinquanta cantine della Sardegna proporranno al pubblico una degustazione con più di 300 vini di qualità. Ma non solo. Il 2022 compie un ulteriore passo al di fuori dei confini dell’Isola. Hanno infatti dato la loro disponibilità a partecipare anche alcune cantine provenienti da altre regioni Italiane, dalla Francia e dalla Spagna. L’evento non è limitato al solo sabato: giovedì 17 e venerdì 18 l’organizzazione offrirà un aperitivo diffuso per le vie centrali della città ed alcuni ristoratori proporranno nei loro esercizi dei menù speciali in abbinamento ai vini presenti al Wine&Life. Sempre nella giornata di venerdì si terrà anche il congresso dal titolo “Il panorama Vinicolo in Sardegna, tra presente e possibilità future”. L’edizione 2022 di Wine&Life sarà la seconda nel post-pandemia. Nel 2021 hanno partecipato all’evento cinquanta cantine sarde. Wine&Life 2022, si svilupperà nell’arco di tre giorni a partire dalle 18 di giovedì 17 novembre fino alle 24: di sabato 19.

Il primo appuntamento, denominato “Aperitivo nelle botteghe storiche del centro città”, è dedicato all’incontro tra le attività commerciali nel centro di Sassari ed il mondo del vino. All’interno del circuito delle “Botteghe storiche”, che racchiude alcuni dei negozi che hanno fatto la storia del commercio sassarese, gli organizzatori offriranno gratuitamente un aperitivo servito e illustrato da un sommelier. Si tratta di un primo assaggio alle etichette delle cantine presenti al Salone Vinicolo Wine&Life 2022, che il pubblico potrà ritrovare tutte insieme nell’evento principale di sabato 19 novembre. Sempre nella serata di giovedì lo scenario si sposterà dalle botteghe ai tavoli di bar e ristoranti. A partire dalle 20, fino alle 23. infatti, i ristoratori del centro aderenti al progetto proporranno ai propri clienti dei menù esclusivi, studiati per l’occasione e pensati per abbinare i cibi con i vini di alcune delle cantine presenti al salone Vinicolo Wine&Life 2022. Venerdì 18 novembre si aprirà la fase congressuale di Wine&Life 2022. Dalle 10.30 alle 18:00, con pausa tra le 13.30 e le 15.30, è in programma nella sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari la conferenza dal titolo “Il panorama Vinicolo in Sardegna, tra presente e possibilità future”. All’appuntamento, gli operatori del settore vinicolo e Ho.Re.Ca. (acronimo che sta per Hotel, Restaurant, Cafè) ma anche gli appassionati del mondo vino potranno confrontarsi con accademici ed esperti di business per fare il punto sulla situazione attuale e le prospettive future del mercato. I posti per partecipare alla conferenza sono limitati e possono essere prenotati sul sito di Wine&Life, dove è presente anche la scaletta degli interventi. La giornata di venerdì si chiuderà con il proseguo di quanto iniziato il giovedì: dalle 18 alle 23 si torna tra le vie di Sassari per “Aperitivo nelle botteghe storiche del centro città” e le cene a tema presso i bar e i ristoranti aderenti all’iniziativa.

L’evento principale del Salone Vinicolo Wine&Life 2022 è in programma sabato 19 novembre negli spazi dell’ex Mercato Civico di Sassari in viale Umberto I. Si tratta dell’appuntamento più atteso: la serata di degustazione aperta al pubblico. A partire dalle 18 di sabato i cancelli dell’ex Mercato Civico saranno aperti al pubblico. Negli stand allestiti sotto la pensilina ottocentesca e negli spazi adiacenti si potrà scegliere di provare più di 300 vini proposti dalle oltre cinquanta cantine presenti al Wine&Life 2022, provenienti oltre che dalla Sardegna, da altre regioni italiane, dalla Francia e dalla Spagna. I visitatori, dovranno solo acquistare il loro KIT ufficiale degustazione, che comprende calice in vetro, tasca a tracolla e sei fiches, e recarsi liberamente presso le cantine che più attirano la loro attenzione. Per ogni calice versato, gli ospiti consegneranno una fiche al sommelier incaricato della mescita. Inoltre, sarà presente anche in questa edizione un’area food, con alcuni stand dedicati a gustose pietanze e streetfood di provenienza rigorosamente locale. Non solo una degustazione di vini dunque: i visitatori potranno acquistare anche le eccellenze gastronomiche del territorio in vendita negli spazi riservati ai ristoratori sassaresi aderenti a Wine&Life. La tre giorni di manifestazione si chiuderà ufficialmente alle 24 di sabato 19 novembre.

