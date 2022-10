A Bruxelles la seconda edizione di SME EnterPrize, progetto di Generali per piccole e medie imprese

Si è tenuta a Bruxelles la seconda edizione di SME EnterPrize, il progetto di Generali dedicato a promuovere la cultura della sostenibilità tra le piccole e le medie imprese in Europa. Il progetto ha richiesto un percorso di ricerca durato un anno tra le piccole e medie imprese più sostenibili del continente. Generali ha premiato i nove “eroi della sostenibilità” (sustainability heroes), selezionati tra oltre 6.600 piccole e medie imprese in Europa, nel corso di un evento che ha visto la partecipazione di operatori politici, accademici e opinion leader, assieme alle stesse aziende. Un comitato scientifico formato da esponenti di università, ambiente imprenditoriale e centri studi ha valutato i candidati sulla base del loro impegno sociale, ambientale e comunitario, inclusa l’attuazione di iniziative di sostenibilità di rilievo nelle loro attività commerciali. L’obiettivo è che possano rappresentare un modello di ispirazione per altri imprenditori e diventare ambasciatori della sostenibilità. “È un momento davvero sfidante per molte piccole e medie imprese, che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare una serie di crisi di portata globale. L’Europa ha fatto grandi passi avanti nel porre obiettivi ambientali e impegni sociali al centro dell’economia, e ora più che mai dobbiamo continuare a perseguirli. Dobbiamo porre le Pmi al centro di tutte le principali iniziative politiche per realizzare le ambizioni ‘green’ ed economiche dell’Ue, che sono fondamentali per costruire un futuro sostenibile e resiliente per tutti”, ha dichiarato Philippe Donnet, amministratore delegato del gruppo Generali. Le Pmi rappresentano complessivamente più della metà del Pil europeo e il 99 per cento delle aziende dell’Ue costituiscono il fondamento dell’economia europea e sono motori essenziali della transizione sostenibile. Tuttavia, con le imprese attualmente sotto pressione, l’Europa deve moltiplicare gli sforzi per proseguire il proprio percorso improntato alla sostenibilità. Ciò significa mantenere gli obiettivi ambientali e sociali, così come le Pmi, al centro delle principali iniziative politiche, dall’Unione dei mercati dei capitali al piano per la ripresa europea, fino allo Sme Relief Package annunciato di recente e alle imminenti riforme del mercato dell’energia. Fra i premiati, anche l’italiana Agrimad srl (Italia), un produttore calabrese di specialità locali che si è reso autosufficiente grazie all’energia pulita, avviando anche iniziative a sostegno della comunità locale. L’azienda, che opera con il nome della famiglia Madeo, è stata selezionata perché “offre opportunità di impiego in una regione ad alto tasso di emigrazione” e per “l’attenzione all’occupazione giovanile e al coinvolgimento della comunità”.

“È un momento davvero difficile per molte piccole e medie imprese, che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare una serie di crisi di portata globale. L’Europa ha fatto grandi passi avanti nel porre obiettivi ambientali e impegni sociali al centro dell’economia, e ora più che mai dobbiamo continuare a perseguirli. Dobbiamo porre le Pmi al centro di tutte le principali iniziative politiche per realizzare le ambizioni ‘green’ ed economiche dell’Ue, fondamentali a un futuro sostenibile e resiliente”, ha dichiarato Philippe Donnet, amministratore delegato del Gruppo Generali. Tra le sfide per le imprese, Donnet riconosce ovviamente anche la guerra in Ucraina, che ha creato una “tempesta perfetta”. “L’effetto del conflitto è stato la diffusione di una grande incertezza geopolitica, la carenza mondiale di cibo, la crisi energetica. Dobbiamo anche lottare contro un’inflazione crescente, nel momento in cui le nostre economie stanno mostrando segnali di frustrazione”, ha detto. “Il passaggio a modelli e pratiche aziendali più sostenibili fornirà le risposte adeguate al mercato. Le Pmi possono diventare più resilienti, leader e più attrattive per gli investitori”, ha dichiarato. Donnet ha richiamato anche l’importanza di mantenere il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali come obiettivo centrale per l’Ue.

Per Marco Sesana, direttore generale del Gruppo, le Pmi sono “un settore vitale per tutta l’Europa, in tutte le diverse economie, e sono un pilastro fondamentale dell’economia comunitaria”. Generali non vuole essere semplicemente una compagnia assicurativa, ma “una compagnia assicurativa responsabile, il che significa assicurarsi di aiutare le Pmi nella transizione, in termini di energia e di sostenibilità, a tutti i livelli possibili”. “Oggi abbiamo delle Pmi che sono come nostri eroi, perché seguono delle pratiche che vogliamo raccontare. Sappiamo quanto sia importante raccontare e dare l’esempio, perché anche la narrazione guida e cambia il mondo che stiamo vivendo”, ha aggiunto Sesana. Il momento è difficile per la maggior parte delle aziende, ma in particolare per le piccole e medie. E’ quindi molto importante formare una rete di protezione insieme a loro per proteggerne le attività, ha continuato il direttore generale.

All’evento è intervenuto anche il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, per il quale occorre “mobilitare tutti gli strumenti pertinenti a livello europeo e nazionale, proteggendo al contempo la parità di condizioni e l’integrità del mercato unico. La crisi energetica è innanzitutto un problema europeo. Richiede una soluzione europea”. “Di recente abbiamo presentato una serie di proposte per abbassare i prezzi dell’energia, attraverso l’acquisto congiunto di gas, meccanismi di limitazione dei prezzi e regole di solidarietà tra gli Stati membri. Ma credo che saranno necessarie ulteriori soluzioni europee comuni”, ha detto. “Presenteremo presto la nostra proposta per procedere nella revisione della governance economica europea. Uno degli obiettivi principali sarà assicurarci che i nostri obiettivi fiscali siano mantenuti anche negli investimenti pubblici”, ha spiegato il commissario.

