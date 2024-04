Pasqua: uova e colombe, nelle botteghe romane rincari fino al 20 per cento ma vendite stabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno, rispetto agli anni scorsi, la Pasqua è un po' più fiacca, c'è meno lavoro, e il fatto che siamo a ridosso di altre feste non aiuta le vendite", lamenta invece Marta Boccanera, titolare della pasticceria Grué, in viale Regina Margherita. "Il nostro - aggiunge - è un prodotto di qualità quindi abbiamo una clientela abituale fissa, però quest'anno è un po' sotto tono, in questo periodo negli anni scorsi avevamo la vetrina vuota. La questione è che la gente guadagna meno e sta più attenta alla qualità e al prezzo. Per noi c'è stato un aumento del prezzo del cioccolato, come politica di vendita non abbiamo seguito il trend degli aumenti, però un po' di incidenza del 5 -10 per cento", conclude. "Per via del rincaro, sono aumenti i prezzi pure da noi: le uova non sono aumentate dall'anno scorso, mentre gli altri dessert sono aumentati anche di un euro", racconta invece Susanna, dipendente della cioccolateria crudista "Grezzo". (segue) (Rer)