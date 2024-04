Pasqua: costo del cacao quasi quadruplicato in un anno e il prezzo delle uova sale fino al 40 per cento in più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi, “mancano 800 tonnellate di cacao che proprio non ci sono per coprire il fabbisogno”, motivo per cui quest'anno “abbiamo scelto di assorbire i costi del cacao, per non caricarli sul consumatore finale, però non potrà essere sempre così. L’aumento del cacao è stato veramente molto alto; quindi, per forza bisognerà rivedere i prezzi”. Comaschi sottolinea il forte impatto del calo della produzione del cacao su tutto il settore. I Paesi che producono cacao “si trovano sulla fascia equatoriale. Quindi dal Perù, Brasile, Venezuela, Messico. Solamente l'Africa, in particolare la Costa d'Avorio, copre quasi il 70 per cento della produzione mondiale di cacao. E quest’anno la fioritura in Costa d'Avorio non è avvenuta” ha messo in evidenza Comaschi, definendo il calo di produzione "il problema principale del 2023”. (segue) (Rem)