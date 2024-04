Pasqua: costo del cacao quasi quadruplicato in un anno e il prezzo delle uova sale fino al 40 per cento in più (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita delle quotazioni registrata nell’ultimo anno ha infatti determinato rincari generalizzati per le uova di Pasqua, “con i marchi più noti che hanno aumentano i listini al pubblico tra il +16 per cento e il +24 per cento rispetto allo scorso anno, con punte in alcune catene commerciali del +40 per cento”. Non è da sottovalutare che tre italiani su quattro “consumano abitualmente prodotti a base di cioccolato, con un consumo pro-capite di circa due chili e un giro d’affari che nel nostro Paese supera i due miliardi di euro annui” sottolinea il Codacons. Tuttavia, occorreranno dai 6 ai 12 mesi perché tali aumenti di prezzo si riflettano sul costo al dettaglio dei prodotti. Dunque, bisognerà aspettare il prossimo periodo per toccare con mano gli effetti delle dinamiche che stanno interessando il settore. (Rem)