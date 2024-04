Indo-Pacifico: come e perché gli Usa si muovono sottotraccia per una "Nato asiatica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di una Nato dell’Indo-Pacifico, implicitamente strutturata sul contenimento della Cina e delle sue sempre più insistenti rivendicazioni territoriali, è un’idea che circola da diversi anni tra gli osservatori e i commentatori internazionali. Gli Stati Uniti hanno sempre negato di puntare a una simile alleanza e i loro alleati nella regione appaiono molto cauti quando interrogati in merito. La minaccia di ritorsioni da parte di Pechino rende il dossier delicato e suggerisce prudenza a tutti gli attori coinvolti. Eppure, sottotraccia, Washington sembra muoversi con sempre maggiore decisione, con una fitta serie d’intese e d’impegni da cui emerge il quadro di una rete di alleanze non ancora “messe a sistema”, ma che già sembrano indicare la strada di un più ampio trattato collettivo di sicurezza. L’accelerazione è suggerita anche dalla frequenza delle visite di diversi esponenti dell’amministrazione del presidente Joe Biden nella regione. Negli ultimi quattro mesi il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è stato due volte in Corea del Sud, una in Giappone, in India e nelle Filippine. Il suo vice di fresca nomina Kurt Campbell – già al Consiglio per la sicurezza nazionale, considerato il principale esperto di Indo-Pacifico dell’amministrazione – è stato recentemente a Tokyo. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha effettuato a novembre, con tappe in India, in Corea del Sud e in Indonesia, il suo nono viaggio nella regione da quando è a capo del Pentagono. Lo stesso presidente Biden, prima d’inserire in agenda una visita in Israele la settimana dopo gli attacchi del 7 ottobre, aveva compiuto in India (dove aveva partecipato al vertice del G20) e in Vietnam (dove aveva annunciato l’elevazione del rango delle relazioni diplomatiche bilaterali) la sua ultima, importante visita all’estero. Il mese prossimo, giovedì 11 aprile, Biden riceverà a Washington l’omologo filippino, Ferdinand Marcos Junior, e il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, per un vertice trilaterale di nuovo formato non dissimile a quello che lo scorso anno la Casa Bianca ha ospitato con il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol in luogo di Marcos. (segue) (Res)