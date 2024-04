Sanità: per Agenas Sardegna all'ultimo posto nazionale per patologie tempo-dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna occupa l'ultimo posto della classifica nazionale per le patologie che richiedono un'assistenza immediata per salvare la vita dei pazienti, come, ad esempio, gli infarti. Lo certifica l'Agenas, l'Agenzia italiana per i servizi sanitari regionali nella “Terza Indagine”, che ha evidenziato tre principali criticità riguardanti le Asl sarde. La prima è che c'è una bassa percentuale di pazienti con infarti acuti trattati entro novanta minuti dalla richiesta di soccorso; la seconda è rappresentata dall'alta mortalità di cardiopatici d un mese dall'insorgenza della patologia; la terza è rappresentata dalle lunghe file che convincono un gran numero di pazienti a lasciare il pronto soccorso prima di ricevere le prime cure. (segue) (Rsc)