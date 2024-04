Egitto: come l’afflusso di liquidità migliorerà lo stato dell’economia?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi tre anni l'Egitto riceverà circa 60 miliardi di dollari sotto forma di prestiti e investimenti: ai 35 miliardi di investimenti emiratini, devono sommarsi il prestito da 8 miliardi del Fondo monetario internazionale (Fmi), gli 8 miliardi dell'Unione europea e i 6 miliardi della Banca mondiale. L’obiettivo di questi aiuti economici, sia sotto forma di investimenti diretti che di prestiti, ha l’obiettivo di dare respiro all’economia egiziana, fortemente provata dalle crisi internazionali. Con i suoi oltre 106 milioni di abitanti e forte di una posizione geografica che lo colloca come ponte tra Asia, Africa ed Europa, ma anche al centro del Mediterraneo, l’Egitto riveste un’importanza strategica per diversi fattori, tra cui il tema dei migranti, ma anche dell’approvvigionamento energetico. Pertanto, la stabilità del Paese delle piramidi rappresenta una priorità sia per gli attori regionali, che per l’Unione europea. A preoccupare la comunità internazionale è soprattutto la situazione finanziaria dell’Egitto, il cui debito estero ammontava a 164,5 miliardi di dollari a settembre 2023, in calo di circa 206 milioni di dollari rispetto a giugno 2023, secondo i dati più recenti diffusi dalla Banca centrale egiziana. Il rapporto del debito rispetto al Pil è pari al 42,4 per cento e a fine dicembre 2023, mentre le riserve di valuta estera hanno toccato i 35,2 miliardi di dollari, pari a 6,5 mesi di importazioni di merci, secondo i dati. A febbraio il tasso di inflazione annuale è salito al 36 per cento, e non sembra destinato a scendere, soprattutto dopo la decisione della Banca centrale, a inizio marzo, di rendere flessibile il tasso di cambio della sterlina egiziana, che ha iniziato a essere scambiata a un tasso ufficiale di 50 per un dollaro, dopo essere rimasta stabile per gran parte del 2023 a 30 a uno. “Agenzia Nova” ne ha parlato con Roberta La Fortezza, analista esperta di Medio Oriente. (segue) (Res)