Egitto: come l’afflusso di liquidità migliorerà lo stato dell’economia? (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’afflusso di liquidità avrà “effetti positivi sulla creazione di posti di lavoro e dunque sull'aumento dei consumi interni. Ma soprattutto una maggiore stabilità della sterlina egiziana, derivante da una progressiva stabilizzazione della situazione economica, dovrebbe contribuire a catalizzare ulteriori investimenti privati con conseguenti effetti spillover sull'economia egiziana che andrebbero ulteriormente ad alimentare il processo di stabilizzazione economico-finanziaria”, ha chiarito l’esperta. Tuttavia, l’afflusso di nuova liquidità “potrebbe, invece, non migliorare nell'immediato le condizioni di vita della popolazione”, ovvero non avere un impatto sull'economia reale, soprattutto a causa del possibile ulteriore aumento dell'inflazione. Per La Fortezza, “il trend in crescita del tasso di inflazione sarà probabilmente confermato anche nel corso del 2024: dopo alcuni mesi di riduzione, infatti, l'inflazione è tornata a crescere trainata principalmente dall'aumento dei prezzi di alimenti e bevande”. A febbraio 2024 il tasso annuale di inflazione urbana si è attestato a 35,7 per cento, in crescita rispetto al 29,8 per cento di gennaio; il costo dei beni alimentari è aumentato di quasi il 51 per cento a febbraio 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. In particolare, il 21 marzo il governo egiziano ha annunciato un aggiustamento dei prezzi del carburante (compresi diesel e benzina) con un aumento compreso tra l'8 e il 21 per cento, “giustificato dalla crescita dei costi di importazione e dalla svalutazione della moneta. È, dunque, molto probabile che nel breve periodo gli aumenti dei prezzi del carburante comporteranno un ulteriore aumento dell'inflazione”, ha puntualizzato l’esperta. (segue) (Res)