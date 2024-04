Egitto: come l’afflusso di liquidità migliorerà lo stato dell’economia? (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel bilancio statale per il 2024-2025, ampio spazio è stato dato ai programmi di protezione sociale, per evitare sommosse popolari. In particolare, l'Egitto stanzierà più di 125 miliardi di sterline egiziane (2,44 miliardi di dollari) per i sussidi al pane e più di 147 miliardi di sterline (circa 2,87 miliardi di dollari) in sussidi ai prodotti petroliferi, come annunciato dalle autorità. Al riguardo, La Fortezza ha spiegato che “il programma statale di sussidi nel Paese nordafricano è fondamentale per poter garantire beni di prima necessità, pane, riso, zucchero, a prezzi contenuti per circa 60 milioni di egiziani su una popolazione di oltre 106 milioni. L'aumento dei tassi di povertà in Egitto ha reso tali sussidi sempre più importanti per assicurare standard minimi di protezione sociale e, dal punto di vista politico, per garantire stabilità alla presidenza Al Sisi”. Secondo i dati più recenti pubblicati dall'Agenzia nazionale di statistica (Capmas), il 32,5 per cento della popolazione vive in condizioni di estrema povertà. “Soprattutto il grano, e dunque il pane, è un elemento centrale non solo nella vita economica dei paesi del Nord Africa, ma anche per quanto attiene alla loro stabilità politico-sociale”, ha affermato La Fortezza, sottolineando che “in Egitto la parola utilizzata per pane è 'aish', la stessa usata per indicare la 'vita', a sottolineare proprio l'importanza dell'alimento per gli egiziani”. Il pane è l'alimento base della dieta in Egitto, così come in tutti gli altri paesi della regione, e anche per questa ragione è un alimento ampiamente sovvenzionato dallo Stato. In Egitto i sussidi per il pane sono costati circa 3 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale, 2023–2024, pari a circa il 2,6 per cento del budget complessivo. La Fortezza ha evidenziato che “almeno in parte, dunque, lo stesso aumento del debito sovrano egiziano è stato accentuato anche dalla carenza, prima, e dall'aumento, poi, dei costi del grano importato da Russia e Ucraina in seguito allo scoppio del conflitto nel febbraio 2022”. (segue) (Res)