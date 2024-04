Turismo: nel 2023 in Veneto oltre 21 milioni di arrivi, +16 per cento rispetto al 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al mare i turisti stranieri sono più numerosi di quelli stranieri (66 per cento di arrivi contro il 17 per cento dei veneti e il 17 per cento degli altri italiani), così come anche nelle città d’arte (68 per cento di arrivi contro il 28 per cento degli altri italiani e il 4 per cento dei veneti) , al lago (74 per cento stranieri, 22 per cento italiani, 4 per cento veneti) e in montagna (44 per cento stranieri, 32 per cento italiani e 24 per cento degli stessi veneti). Consistente invece la presenza di italiani alle terme dove negli arrivi del 2023 hanno raggiunto il 56 per cento rispetto al 25 per cento dei cittadini stranieri e il 19 per cento di quelli veneti. (Rev)