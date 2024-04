Cultura: gite fuori porta e Musei civici aperti, la pasquetta a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì di Pasquetta denso di eventi per i tanti turisti che affollano la Capitale e per i romani che hanno scelto di restare in città o fare una gita fuori porta. Anche domani i Musei Civici di Roma saranno aperti al pubblico, offrendo ai visitatori il loro ricco patrimonio artistico e culturale. Oltre a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso, sarà possibile partecipare a visite, itinerari, laboratori e attività didattiche, per tutte le età e per tutti gli interessi, attraverso le quali conoscere la città e la sua storia, in modo inusuale e divertente. (segue) (Rer)