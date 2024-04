Indo-Pacifico: come e perché gli Usa si muovono sottotraccia per una "Nato asiatica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un percorso simile a quello del Giappone potrebbe delinearsi per il Canada e, più avanti, per la Corea del Sud. Finora il governo di Seul, almeno pubblicamente, è stato più freddo di quello di Tokyo in merito a una prospettiva di adesione all’Aukus e, dunque, a un’alleanza militare fondata sul contenimento della Cina, Paese con il quale la Corea del Sud ha importanti relazioni economiche e commerciali e, a differenza del Giappone (si veda la questione delle isole Senkaku o Diaoyu), non ha contenziosi territoriali in corso. Eppure, qualcosa sembra muoversi. Qualche frizione tra Seul e Pechino è emersa questo mese, con la decisione del governo sudcoreano d’invitare la ministra degli Affari digitali di Taiwan, Audry Tang, a intervenire al Vertice per la democrazia a Seul. Alcuni giorni prima, il portavoce del ministero degli Esteri Lim Soo Suk aveva anche espresso “profonda preoccupazione” per le azioni della Guardia costiera di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, destinate a suo dire ad “alimentare la tensione” nella regione. L’omologo cinese, Wang Wenbin, aveva quindi osservato che la Corea del Sud “ha modificato la posizione prudente e neutrale che ha mantenuto per anni”. (segue) (Res)