Egitto: come l’afflusso di liquidità migliorerà lo stato dell’economia? (2)

- Si tratta di “prestiti erogati a condizioni molto più favorevoli rispetto al normale finanziamento sul mercato. L'obiettivo dei prestiti, e degli accordi bilaterali che sostengono tali prestiti, è quello di risanare le più gravi distorsioni macroeconomiche, avviando contestualmente un circolo virtuoso che si autoalimenti dal punto di vista economico”, ha spiegato l’esperta. Per quanto concerne invece i 35 miliardi erogati dal fondo emiratino Adq per lo sviluppo della località Ras el Hekma, “non si tratta di un prestito, ma di un investimento con regole del gioco e conseguenze, dunque, in parte diverse rispetto ai prestiti degli organismi internazionali”, ha evidenziato La Fortezza. L'iniezione di liquidità che deriva da tali prestiti e dall'investimento emiratino “genererà, in prima battuta, effettivi positivi sulle riserve valutarie egiziane, contribuendo alla stabilizzazione della moneta e consentendo all'Egitto il pagamento dei debiti esteri dovuti a breve termine”, ha indicato l’analista. Non è un caso che il 26 marzo il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly, abbia annunciato l’avvio di un piano per saldare parte dei debiti insoluti dovuti alle compagnie petrolifere straniere che operano nel Paese. Il piano prevede il pagamento di circa il 20 per cento delle somme dovute. Sebbene il governo non abbia fornito dati specifici sul valore dell’esborso, secondo fonti di “Agenzia Nova” il debito complessivo è di circa 7 miliardi di dollari, quindi il pagamento ammonterebbe a circa 1,4 miliardi di dollari. (segue) (Res)