Ue: Giansanti a Nova, necessaria revisione della Pac, politica deve assicurare giusto reddito ad agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fattori che hanno contribuito a innescare le proteste degli agricoltori in tutta Europa “sono frutto di un progressivo distaccamento delle politiche e delle ambizioni della Commissione europea dalla realtà operativa quotidiana delle nostre imprese”. Dunque servono “politiche più orientate alla competitività e soprattutto una profonda revisione della Poltica agricola comune (Pac)”. In un intervista ad Agenzia Nova, il presidente della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ribadisce le priorità del comparto agricolo italiano e indica la strada che, secondo la confederazione, il nostro Paese dovrebbe seguire per far valere le proprie ragioni a Bruxelles. A cominciare dalla convinzione che le misure contenute nella nuova Pac non siano adeguate, perché chiedono agli agricoltori “una svolta sul piano della sostenibilità ambientale” ma “senza tenere in considerazione le difficoltà contingenti”. (segue) (Rin)