Indo-Pacifico: come e perché gli Usa si muovono sottotraccia per una "Nato asiatica" (2)

- È in questa occasione che si parlerà del possibile ruolo del Giappone nell’Aukus, il patto di difesa nato nel 2021 con la partecipazione di Stati Uniti, Regno Unito e Australia, che potrebbe costituire il primo nucleo fondativo della nuova Nato del Pacifico. L’accordo verte intorno a due pilastri: la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare all’Australia e la cooperazione in campo militare, con particolare riferimento all’intelligenza artificiale e alle tecnologie missilistiche. Kurt Campbell, nel corso della sua visita a Tokyo la scorsa settimana, ha chiarito che il Giappone “non è interessato in questo momento” al primo aspetto del patto, ma è in grado di dare un contributo significativo all’alleanza sul fronte tecnologico. Lo conferma ad “Agenzia Nova” Rena Sasaki, esperta della Georgetown University di Washington, secondo cui è “davvero possibile” che il Giappone annunci l’intenzione di aderire al secondo pilastro dell’Aukus all’inizio del 2025, inviando “un forte segnale alla Cina”. Un’adesione che, spiega, rafforzerebbe l’interoperabilità e la capacità di risposta congiunta degli alleati attraverso la condivisione della propria tecnologia. “Peraltro – osserva Sasaki – sia Regno Unito che Australia hanno già acquisito lo status di ‘quasi alleati’ del Giappone attraverso accordi di accesso reciproco delle forze armate. (segue) (Res)