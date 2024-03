Pasqua: costo del cacao quasi quadruplicato in un anno e il prezzo delle uova sale fino al 40 per cento in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo anno si sono registrati nuovi massimi storici per il prezzo del cacao che è quasi quadruplicato, e anche le uova di Pasqua ne hanno risentito, segnando aumenti anche del 40 per cento. Una situazione che, paradossalmente, potrebbe portare a una valorizzazione dei prodotti di qualità: complice anche una maggior consapevolezza e conoscenza dei prodotti da parte dei consumatori. A raccontarlo a “Nova” è Davide Comaschi, maitre chocolatier di Milano. Secondo i dati di Trading Economics elaborati da Ispi, a gennaio 2023 il prezzo internazionale del cacao si aggirava sui 2.500 dollari a tonnellata - lo stesso livello del 2010 - raggiungendo nel 2024 quota 9600 dollari a tonnellata, dopo aver superato persino la soglia dei 10 mila dollari alla tonnellata. Complici del nuovo caro prezzo record del cacao i pessimi raccolti in Ghana e Costa d’Avorio, le aree geografiche dove viene prodotto più del 60 per cento del raccolto di cacao al mondo. E il trend di crescita della domanda non si arresta. Continua infatti ad incrementare la domanda e calare l’offerta, confermando il 2024 il terzo anno di fila nel quale la domanda di cacao mondiale supera l’offerta. (segue) (Rem)