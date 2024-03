Indo-Pacifico: come e perché gli Usa si muovono sottotraccia per una "Nato asiatica" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso agosto, un rapporto della commissione Affari esteri del parlamento britannico raccomandava d’invitare sia il Giappone che la Corea del Sud ad aderire al secondo pilastro dell’Aukus. Successivamente il direttore del Centro per la sicurezza strategica dell’Istituto di ricerca coreano per la strategia nazionale (Krins), Song Seung Jun, scriveva un articolo nel quale evidenziava la necessità, per il patto, di superare “le radici anglosassoni”, anche perché “non è realistico per gli Stati Uniti pensare di proteggere da soli ogni angolo della Penisola coreana”. Washington ha rinnovato il proprio impegno alla difesa della Corea del Sud poco meno di un anno fa, allorché Biden riceveva il presidente Yoon alla Casa Bianca e annunciava l’invio di sottomarini nucleari a rafforzare la capacità di deterrenza di Seul a fronte delle crescenti minacce della Corea del Nord. Eppure, il peso economico sostenuto dal governo federale per assistere la difesa della Corea del Sud, in particolare per l’operatività dei sistemi missilistici Thaad e per il mantenimento di circa 28 mila militari nel Paese, è impopolare negli Stati Uniti, e non è un caso che l’ex presidente Donald Trump abbia cercato in più circostanze di rompere o di rinegoziare gli accordi in vigore. In questo senso, un eventuale ritorno di Trump alla Casa Bianca nel 2025 potrebbe forse accelerare i piani per l’allargamento dell’Aukus (che, qualcuno ipotizza, potrebbe trasformarsi in Aukus+2) e per una più ragionevole condivisione dei costi per la difesa degli alleati nell’Indo-Pacifico. (segue) (Res)