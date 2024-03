Egitto: come l’afflusso di liquidità migliorerà lo stato dell’economia? (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo effetto dell’iniezione di liquidità “dovrebbe anche concorrere ad alleviare la crisi del debito egiziano”, ha spiegato La Fortezza. A settembre 2023 il rapporto debito estero/Pil del Paese nordafricano era superiore al 42 per cento, pari a circa 40 miliardi di dollari, rispetto ai 35 miliardi di dollari di riserve valutarie allora detenute. “Anche grazie a questa liquidità l'Egitto dovrebbe registrare un avanzo primario nell’anno fiscale 2024/2025”, ha evidenziato l’esperta. Il 27 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato il bilancio per l’anno fiscale che prenderà il via il primo luglio prossimo (2024/2025) e prevede una spesa di circa 135,36 miliardi di dollari (6,4 mila miliardi di sterline egiziane) ed entrate pari a circa 105,75 miliardi di dollari (5,05 mila miliardi di sterline). Il piano prevede un tasso di crescita del 4,2 per cento. Inoltre, il piano del governo prevede un surplus preliminare pari al 3,5 per cento del Pil durante l’anno fiscale che si concluderà il 30 giugno 2025. Il bilancio proposto dal governo dovrà essere approvato dalla Camera dei rappresentanti. L’obiettivo del bilancio è ridurre il deficit totale nel medio termine al 6 per cento e far diminuire il rapporto tra debito/Pil all’80 per cento a giugno 2027, ha affermato il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Mait. (segue) (Res)