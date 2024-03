Egitto: come l’afflusso di liquidità migliorerà lo stato dell’economia? (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 50 per cento del grano utilizzato dall'Egitto è importato e ciò determina conseguenze anche sulla quantità di riserve in valuta estera. A metà dell'agosto del 2021 – ha ricordato l’esperta – “con un'economia in costante deterioramento, (il presidente della Repubblica egiziana, Abdel Fattah) al Sisi era giunto persino a ipotizzare un possibile aumento del prezzo del pane sovvenzionato dallo Stato. Si sarebbe trattato di una decisione estrema dal punto di vista politico perché avrebbe potuto scatenare moti di insorgenza interna da parte della popolazione egiziana già provata per l'aumento generalizzato del costo della vita”. “Le dichiarazioni di Al Sisi diedero in quel momento proprio il peso di quanto la crisi economica stesse impattando sulla stabilità del Paese, tanto da correre il rischio di decisioni estremamente impopolari. Non possono dimenticarsi – ha proseguito La Fortezza -, infatti, gli slogan legati proprio al pane scanditi durante le ‘Primavere arabe’ e soprattutto le rivolte del 1977 esplose in varie città dell'Egitto in seguito al tentativo da parte dell'allora presidenza Anwar Sadat di riformare il sistema dei sussidi come parte di un accordo con l’Fmi per un prestito”. “Da allora, memori di quanto accaduto, non vi sono stati nel Paese ulteriori tentativi di apportare modifiche al sistema di sovvenzionamento del pane. Ora, nel nuovo contesto regionale segnato da una maggiore propensione degli organismi finanziari internazionali e di altri attori a supportare l'economia egiziana con prestiti e investimenti il quadro è mutato – ha aggiunto -. I prestiti e gli investimenti a cui l'Egitto sta avendo accesso contribuiscono a riequilibrare la situazione economica e consentono alle autorità egiziane una maggiore libertà di movimento per il sostegno del programma di protezione sociale: in tale contesto, dato il potenziale impatto dell'elemento 'costo del pane' sulla stabilità economica nazionale e soprattutto su quella socio-politica, è stato del tutto naturale per le autorità concentrare ampie risorse finanziarie per sostenere e aumentare i sussidi per il pane”. (segue) (Res)