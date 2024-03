Pasqua: dati in aumento negli alberghi su turismo domestico e internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante un calendario poco favorevole, con la Pasqua a fine marzo, le prenotazioni nelle località di marerappresentano oltre il 54 per cento delle camere. Anche in questo caso la clientela è soprattutto italiana ma cresce quella straniera, in primis americani soprattutto nel segmento lusso, francesi e tedeschi. Venezia primeggia con un dato sulle prenotazioni di ben oltre il 75 per cento delle camere disponibili, in aumento del 10 per cento rispetto alla festività dello scorso anno. Gli alberghi della Serenissima registrano un incremento sia della clientela italiana (+5 per cento) che di quella straniera (+8 per cento) in prevalenza proveniente dai mercati long haul (Usa, Korea). (segue) (Rin)