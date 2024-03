Pasqua: dati in aumento negli alberghi su turismo domestico e internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma il dato arriva a rappresentare il 71 per cento delle camere disponibili, in aumento del 4 per cento rispetto allo scorso anno sia per quanto riguarda il turismo domestico (+5 per cento) che per quello straniero (+2 per cento) proveniente soprattutto da USA, Francia, Germania e Brasile. Segue Firenze con un dato previsionale sull’occupazione del 67 per cento rispetto alle camere disponibili in aumento del 4 per cento rispetto al 2023. Nel capoluogo fiorentino l’incremento della clientela straniera (+6 per cento) compensa la flessione degli italiani (-3 per cento) ma le prenotazioni last second potrebbero ancora aggiungersi. Tra i principali mercati esteri di provenienza Francia, Spagna, USA ma anche Korea e Cina. Bene anche città come Napoli, Torino e Perugia. Il dato sulle prenotazioni della città partenopea raggiunge il 76 per cento delle camere disponibili, in aumento del 2 per cento rispetto allo scorso anno; il capoluogo piemontese sfiora il 63 per cento mentre quello umbro arriva addirittura all’80 per cento. (segue) (Rin)