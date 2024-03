Pasqua: dati in aumento negli alberghi su turismo domestico e internazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discorso leggermente diverso per Milano dove le prenotazioni rappresentano il 56,5 per cento delle camere disponibili, in flessione rispetto a Pasqua 2023. Il freno essenzialmente dovuto al decremento degli italiani (-4 per cento) non è compensato dall’aumento degli stranieri (+1 per cento rispetto a Pasqua 2023) tra cui spiccano soprattutto turisti europei, con in testa spagnoli, tedeschi. Risultati nel complesso incoraggianti se confrontati con le previsioni STR CoStar e relativi a nostri competitor che vedono il dato prenotazioni su camere disponibili di Londra al 67,3 per cento, Parigi al 64,4 per cento e Barcellona al 66,5 per cento. “I segnali che arrivano dalle prenotazioni degli alberghi nel periodo di Pasqua aprono le porte ad uno scenario incoraggiante - ha dichiarato Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi -. Le aspettative di una festività legata ad un turismo tipicamente domestico ci raccontano inoltre quanto sia costante il desiderio di visitare le nostre destinazioni anche e soprattutto ad opera del pubblico internazionale che cerca nelle nostre destinazioni, oltre al lusso, anche esperienze uniche. Segnali positivi su cui è necessario lavorare anche in previsione della prossima estate”. (Rin)