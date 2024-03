Natalità: Istat, con 1-2 figli per donna fecondità vicina al minimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il calo delle nascite nel 2023. Secondo i dati provvisori, i nati residenti in Italia sono 379 mila, con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (era 6,7 per mille nel 2022). Lo riferisce l'Istat, secondo cui la diminuzione delle nascite rispetto al 2022 è di 14 mila unità (-3,6 per cento). Dal 2008, ultimo anno in cui si è assistito in Italia a un aumento delle nascite, il calo è di 197 mila unità (-34,2 per cento). La riduzione della natalità riguarda indistintamente nati di cittadinanza italiana e straniera. Questi ultimi, pari al 13,3 per cento del totale dei neonati, sono 50 mila, 3 mila in meno rispetto al 2022. La diminuzione del numero dei nati residenti del 2023 è determinata sia da una importante contrazione della fecondità, sia dal calo della popolazione femminile nelle età convenzionalmente riproduttive (15-49 anni), scesa a 11,5 milioni al primo gennaio 2024, da 13,4 milioni che era nel 2014 e 13,8 milioni nel 2004. Anche la popolazione maschile di pari età, tra l’altro, subisce lo stesso destino nel medesimo termine temporale, passando da 13,9 milioni nel 2004 a 13,5 milioni nel 2014, fino agli odierni 12 milioni di individui. (segue) (Rin)