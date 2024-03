Natalità: Istat, con 1-2 figli per donna fecondità vicina al minimo storico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passata la turbolenta fase pandemica e immediatamente post-pandemica, a cui si devono attribuire parte delle irregolari variazioni congiunturali rilevate, la discesa della fecondità sembra riprendere ovunque, accompagnata da una rinnovata spinta alla posticipazione. Nord e Mezzogiorno, dopo aver registrato lo stesso livello di fecondità nel 2022, si discostano nuovamente. Il Mezzogiorno, dopo venti anni, torna ad avere una fecondità superiore a quella del Centro-nord. Non è nemmeno di supporto alla natalità, almeno non più come un tempo, l’andamento dei matrimoni, 183 mila nel 2023 (-6 mila sul 2022). Tra questi risultano in forte riduzione quelli celebrati con rito religioso (-8 mila) mentre aumentano quelli celebrati con rito civile (+2 mila). Complessivamente, nel 2023 il tasso di nuzialità continua lievemente a scendere, portandosi al 3,1 per mille dal 3,2 del 2022. Il Mezzogiorno continua a essere la ripartizione con il tasso più alto, 3,5 per mille contro 2,9 per mille di Nord e Centro. Allo stesso tempo è però l’area in cui la contrazione sul 2022 risulta maggiore. (Rin)