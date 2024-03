Inflazione: Istat, a marzo +0,1 per cento su mese, +1,3 su anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento congiunturale dell’indice generale riflette, per lo più, la crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti dovuta anche a fattori stagionali (+1,4 per cento), dei Beni alimentari lavorati e dei Beni energetici regolamentati (+0,7 per cento entrambi) e dei Beni non durevoli (+0,4 per cento). Gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-1,9 per cento) e dei Beni alimentari non lavorati (-0,7 per cento). L’inflazione acquisita per il 2024 è pari a +0,6 per cento per l’indice generale e a +1,3 per cento per la componente di fondo. In base alle stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta di 1,2 per cento su base mensile, per la fine dei saldi stagionali di cui il NIC non tiene conto, e dell’1,3 per cento su base annua (da +0,8 per cento di febbraio). (segue) (Rin)