Inflazione: Istat, a marzo +0,1 per cento su mese, +1,3 su anno (4)

- "A marzo, secondo le stime preliminari, l’inflazione risale moderatamente, portandosi all’1,3 per cento - si legge nella nota di commento -. La lieve accelerazione risente dell’attenuarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici (-10,8 per cento da -17,3 per cento di febbraio), sia per la componente regolamentata che non regolamentata. Un sostegno alla dinamica dell’inflazione si deve inoltre all’accelerazione dei prezzi dei servizi relativi al trasporto (+4,4 per cento da +3,8 per cento). Di contro, i prezzi dei prodotti alimentari non lavorati evidenziano anche a marzo un rallentamento (+2,6 per cento da +4,4 per cento). Frena anche la dinamica su base annua dei prezzi del 'carrello della spesa' (+3,0 per cento), mentre l’inflazione di fondo si attesta al +2,4 per cento (in modesta ripresa da +2,3 per cento)". (Rin)