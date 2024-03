Camorra: si pente boss dei Casalesi Francesco Schiavone "Sandokan" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mistero della sorte toccata ad Antonio Bardellino è una delle circostanze che Francesco Schiavone detto “Sandokan” potrebbe narrare nelle sue nuove vestiti di collaboratore di giustizia. Senttant’anni, il boss dei Casalesi ordinò quell’omicidio e Mario Iovine (morto nel 1991) si sostiene l’abbia compiuto. Tuttavia sulla morte di Bardellino è sempre aleggiato il mistero: si dice infatti che Bardellino sia deceduto in epoca successiva a quel 1998 indicato come anno del delitto e in un luogo diverso rispetto a quello che viene attualmente riportato in atti giudiziari (Brasile). Schiavone potrebbe dunque cominciare da qui, rimettendo insieme le tessere di una storia criminale che ha dato origine ai Casalesi di Francesco Schiavone e Mario Iovine. L’omicidio di Bardellino è stato tra gli episodi del maxiprocesso “Spartacus” che ha portato alla condanna all’ergastolo per lui e altri boss dei Casalesi, come Francesco Bidognetti, Michele Zagaria e Antonio Iovine.(Ren)