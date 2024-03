Messina: Ronghi (Sud protagonista), ponte sullo Stretto diventerà realtà grazie a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione per l'annuncio da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dell'avvio, il prossimo 16 aprile, della Conferenza dei servizi per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina che, grazie alla volontà e alla determinazione del ministro Matteo Salvini, diventerà realtà e contribuirà a ridurre le distanze tra Sud e Nord e a rendere l'Italia più forte ed unita anche sul piano economico e sociale". E' quanto affermato dal presidente di "Sud protagonista", Salvatore Ronghi. "Sosteniamo da tempo che il Sud ha bisogno di infrastrutture e servizi per il suo sviluppo economico ed occupazionale e che l'Italia ha bisogno dello sviluppo del Sud per crescere - ha aggiunto Ronghi - e il Ministro Salvini sta concretamente dimostrando di voler realizzare questo grande obiettivo, a cominciare dal Ponte sullo Stretto di Messina che, con la continuità territoriale, creerà lavoro e ricchezza, e contribuirà a ridurre le distanze ed il divario tra Sud e Nord". (Ren)