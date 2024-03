Camorra: Cangiano (Fd'I), Schiavone faccia luce su smaltimento illecito rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il pentimento di Francesco Schiavone detto "Sandokan" si fa strada la "speranza che si possa arrivare a tracciare il percorso di decenni di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, che ancora giacciono nascosti ed interrati nel sottosuolo della nostra Provincia". Lo ha detto l'onorevole Gimmi Cangiano, vicepresidente della Commissione ecomafie. "Se a quest'uomo è rimasto un briciolo di cuore e di umanità, e se la sua intenzione di collaborare è davvero sentita, io chiedo che possa aiutare le autorità competenti ad individuare i luoghi principali che nascondono ancora bombe ecologiche dal devastante effetto per la salute nostra, dei nostri prodotti e delle nostre città - ha detto Cangiano -. I dati in nostro possesso ci dicono tristemente che in questa Provincia l'incidenza di tumori riconducibili all'inquinamento ambientale e agli effetti di essere 'Terra dei Fuochi' è tra le più alte. Individuare queste bombe ecologiche ancora nascoste e bonificare i territori che per decenni le hanno sotterrate, resta il nostro obiettivo primario". (Ren)