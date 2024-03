Camorra: Maresca, la mafia casalese non esiste più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pentimento di Francesco Schiavone, detto Sandokan, "è un segnale formidabile. La mafia casalese, che è stata combattuta in maniera molto efficace a partire dagli inizi del 2000, non esiste più. E questo è frutto dei grandissimi risultati della stagione antimafia la cui prima importante fase è culminata con la cattura di Michele Zagaria, all'epoca capo indiscusso del clan e due dei latitanti più ricercati d'Italia, dopo Matteo Messina Danaro, preso nel dicembre 2011 dopo 16 anni di latitanza". Lo ha sottolineato, in una nota, il magistrato Catello Maresca, consulente della Commissione bicamerale per le questioni regionali e in passato in forza alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e impegnato proprio nelle indagini sulla camorra casalese. "Quello straordinario gruppo di lavoro, fatto da personale amministrativo, forze di polizia e magistrati, ma anche da tantissima gente comune, cittadini perbene di quelle terre, ha sancito il declino inesorabile della mafia casalese - ha aggiunto -. Quel sistema investigativo, definito modello Caserta, ha raggiunto in poco tempo risultati straordinari, mettendo fine alla latitanza dorata di più di cinquanta tra capi ed organi apicali del clan e sequestrando centinaia di milioni di euro di beni. La lotta alla criminalità organizzata resta, però, ancora una priorità assoluta e va condotta con determinazione e strategia, sia sul fronte giudiziario che su quello di prevenzione e di diffusione della cultura antimafia". (segue) (Ren)