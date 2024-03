Covid: ministero Salute, 603 nuovi casi tra il 21 e il 27 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 603 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella settimana compresa tra il 21 e il 27 marzo in Italia, in calo rispetto ai 783 della settimana precedente. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel Paese. Sono 20 i decessi, in calo rispetto ai 26 della settimana precedente, e 120.436 i tamponi effettuati, con un tasso di positività dello 0,5 per cento con una variazione di -0,1 per cento rispetto alla settimana precedente (0,6 per cento). Al 27 marzo erano 754 le persone ricoverate in area medica e 25 quelle in terapia intensiva.(Rin)