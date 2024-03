Napoli: Comic(on)off porta il fumetto in città, eventi fino a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 4 aprile all' 11 giugno la rassegna Comic(on)off "invade" la città riportando ancora una volta Napoli sulla scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con un ricco programma di eventi, mostre, proiezioni e performance. L'edizione 2024 della rassegna, promossa e finanziata da Comune di Napoli, vedrà fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti che porteranno, in diversi spazi culturali della città, nuove esperienze creative, novità editoriali ed intrattenimento per il pubblico partenopeo e i numerosi turisti, nell'arco di oltre due mesi, a partire da aprile e fino alla metà di giugno. Dall'Institut français all'Ordine dei giornalisti della Campania, dall'Accademia di Belle arti di Napoli al Museo Darwin Dohrn, fino a Palazzo Cavalcanti: sono tantissimi i luoghi della città che si attiveranno per ospitare e celebrare artisti italiani e stranieri, presentare progetti ed indicare nuove strade per le arti visive e narrative contemporanee, pronti ad accogliere la grande onda della cultura pop. Un appuntamento unico, che rafforza la dimensione internazionale della città portando la nona arte in siti solitamente deputati alle arti visive maggiori (Museo di Capodimonte, Pio Monte della Misericordia), animando tanti e diversi luoghi della cultura, aprendo al pubblico le scuole dedicate al fumetto (Scuola italiana di Comix), coinvolgendo realtà attive nel sociale (Casa Mehari, Le Kassandre) e accogliendo iniziative e programmi sviluppati da librerie e altri spazi del territorio. (segue) (Ren)