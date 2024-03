© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pentimento di Schiavone è un ottimo segnale nella lotta alla camorra. Un risultato importante, che conferma la presenza dello Stato e il lavoro di centinaia di uomini e donne, quotidianamente impegnati nella lotta contro la criminalità nel nostro Paese". Lo afferma in una nota il senatore Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia della Lega e capogruppo in commissione. (Com)