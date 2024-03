Napoli: consegnate 200 uova sospese ai bambini della città e di Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Ant ha raccolto oltre 200 uova di cioccolato per donarle a importanti realtà del territorio campano che operano in prima linea per aiutare chi è in difficoltà: in particolare le uova sono state donate a bambini e bambine di Napoli e Caserta. E' il risultato dell'iniziativa "Uovo sospeso", giunta al quinto anno, resa possibile grazie alla generosità di cittadini e imprese. Le uova raccolte sono state distribuite e consegnate in questi giorni alle bambine e ai bambini seguiti da Piano terra onlus, la Parrocchia di San Carlo Barromeo alle Breccie e Parrocchia Ss Giovanni e Paolo a Napoli e al Movimento L'Aura onlus di Caserta. Tutti i fondi raccolti attraverso l'iniziativa dell'Uovo Sospeso Ant andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione Ant Campania. Al progetto Uovo sospeso hanno aderito tanti cittadini ed è stato generosamente sostenuto anche da alcune aziende campane come Allegro impianti, Prezioso casa, Enginfo ed Epsilon, da sempre impegnate in attività di responsabilità sociale sul territorio.(Ren)