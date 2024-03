Napoli: accordo Comune-Asl per gestione condivisa del canile "La Collina di Argo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Napoli ha stretto un patto con l'Asl Na1 Centro per la gestione del canile municipale "La Collina di Argo". L'accordo, approvato dalla giunta Comunale su proposta del sindaco Manfredi, prevede un modello innovativo di gestione condivisa della struttura di ricovero per cani di via Janfolla, della quale l'Asl assumerà la direzione sanitaria garantendo il governo e la responsabilità sanitaria degli animali ricoverati. Attraverso quest'azione sinergica verranno assicurate le migliori condizioni di vita ai cani ospiti del centro e si getteranno le basi per una riduzione dei costi di gestione della struttura pubblica. La collaborazione interistituzionale, inoltre, punta a sviluppare nuove funzioni grazie alla riqualificazione dell'area limitrofa a "La Collina di Argo" con area picnic, agility dog, aree sgambamento e orti urbani, progetto realizzato dal Comune grazie ad un finanziamento del Ministero dell'Interno. L'idea di fondo è ampliare il raggio di azione garantendo non solo la migliore accoglienza ai cani ospiti della struttura, ma anche offrendo ai proprietari di animali le indicazioni per la loro migliore tenuta. Questa specifica parte dell'accordo prevede iniziative rivolte alle famiglie ed alle scuole. (segue) (Ren)